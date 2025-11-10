"240 miliona za ništa": Stanivuković podnio krivične prijave protiv Cvijanović, Viškovića i Džombića zbog RiTE Ugljevik

Draško Stanivuković, predsjednik PDP-a i Pokreta Sigurna Srpska, predao je u Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske krivične prijave protiv više odgovornih osoba zbog, kako je rekao, kriminala u Rudniku i termoelektrani (RiTE) Ugljevik.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prijave se, kako je istakao, odnose na Aleksandra Džombića, bivšeg premijera RS u čije vrijeme je sklopljen ugovor o koncesiji sa firmom "Comsar Energy Group Limited" u vlasništvu Rašida Serdarova, zatim protiv Željke Cvijanović, koja je bila premijer 2017. godine, kao i Radovana Viškovića, koji je bio na čelu Vlade Srpske kada je Comsar dobio produženje koncesije 2021.

Stanivuković je najavio da će krivičnom prijavom tražiti da se ispita i uticaj Milorada Dodika, predsjednika SNSD.

"Iako nema nijednog njegovog formalno-pravnog potpisa, ali sa aspekta trgovine uticaja, da je on postavio kamen temeljac i pričao o svemu tome. Bez obzira što je on tada bio predsjednik Republike Srpske, on je vjerovatno tjerao sve ove druge da potpisaju", istakao je Stanivuković.

Stanivuković je kazao da su krivične prijave koje je predao trebale da budu posao nadležnih pravosudnih institucija u Srpskoj, kao i Ministarstva unutrašnjih poslova, a nakon što se saznalo da će Serdarovu morati da se plati 240 miliona KM za ništa.

"Pozivam sve nadležne da reaguju. Izvještaj Komisije za koncesije iz 2017. kaže da koncesionar ne ispunjava svoje obaveze iz ugovora o koncesiji. Savo Minić, ima priliku da ovo ispravi. Ako ne, smatraćemo ga saučesnikom", rekao je između ostalog Stanivuković.