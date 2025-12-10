logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srebro na novom maksimumu: Cijena prešla 60 dolara po unci

Srebro na novom maksimumu: Cijena prešla 60 dolara po unci

Autor Dušan Volaš
0

Cijena srebra danas je dosegla novi maksimum, premašivši 60 dolara po unci, potaknuta kombinacijom monetarne politike i rastuće industrijske potražnje.

Cijena srebra probila granicu od 60 dolara Izvor: Shutterstock

Ključni faktor rasta je najava predstojećeg smanjenja kamatnih stopa Federalnih rezervi (FED) za 0,25 odsto, što je odmah uvećalo potražnju na tržištu plemenitih metala.

Prema analizi "Trejding ekonomiksa", realne kamatne stope trenutno favorizuju plemenite metale, uprkos podacima o povećanju broja zaposlenih koji ne odražavaju potpunu sliku srednjoročnih ekonomskih izgleda.

U međuvremenu, industrijska potražnja srebra je naglo porasla, pre svega za potrebe solarnih panela, električnih vozila i elektronike.

S druge strane, proizvodnja u rudnicima već više puta nije uspela da prati potrošnju, stvarajući strukturni deficit.

Taj manjak se manifestovao u tržišnim procesima, što je pojačalo kupovinu i podiglo cene na nove maksimume.

Nagli porast proizvodnje u rudnicima jedan je od načina za obuzdavanje rasta cijena, ali za sada su fizička nestašica i velika institucionalna potražnja glavni razlozi poskupljenja ovog plemenitog metala.

Možda će vas zanimati

Tagovi

srebro metal

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ