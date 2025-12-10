Srebro na novom maksimumu: Cijena prešla 60 dolara po unci

Cijena srebra danas je dosegla novi maksimum, premašivši 60 dolara po unci, potaknuta kombinacijom monetarne politike i rastuće industrijske potražnje.

Izvor: Shutterstock

Ključni faktor rasta je najava predstojećeg smanjenja kamatnih stopa Federalnih rezervi (FED) za 0,25 odsto, što je odmah uvećalo potražnju na tržištu plemenitih metala.

Prema analizi "Trejding ekonomiksa", realne kamatne stope trenutno favorizuju plemenite metale, uprkos podacima o povećanju broja zaposlenih koji ne odražavaju potpunu sliku srednjoročnih ekonomskih izgleda.

U međuvremenu, industrijska potražnja srebra je naglo porasla, pre svega za potrebe solarnih panela, električnih vozila i elektronike.

S druge strane, proizvodnja u rudnicima već više puta nije uspela da prati potrošnju, stvarajući strukturni deficit.

Taj manjak se manifestovao u tržišnim procesima, što je pojačalo kupovinu i podiglo cene na nove maksimume.

Nagli porast proizvodnje u rudnicima jedan je od načina za obuzdavanje rasta cijena, ali za sada su fizička nestašica i velika institucionalna potražnja glavni razlozi poskupljenja ovog plemenitog metala.