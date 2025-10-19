Vrijednost zlata "skače" u nebesa: Cijena ide i do 10.000 dolara po unci

Vrijednost zlata porasla za 58 odsto od početka godine na rekordnih 4.218,29 dolara, ali se pretpostavlja da bi cijena mogla da ide i do 10.000 dolara po unci.

Izvor: ANDREI RASPUTIN/Shutterstock

Zlato bi moglo da skoči na 10.000 dolara po unci, jer ponovo dobija na popularnosti kao sigurno utočište usred inflacije i globalnih tenzija, kaže izvršni direktor "Džej Pi Morgana" Džejmi Dajmon.

Plemeniti metal, koji se dugo smatrao zaštitom od inflacije i pada valute zahvaljujući svojoj nezavisnosti od vlada i centralnih banaka, probio je istorijsku granicu od 4.000 dolara ranije ovog mjeseca i nastavio je da raste. U srijedu je vrijednost zlata porasla za 58 odsto od početka godine na rekordnih 4.218,29 dolara, više nego dvostruko u odnosu na cijenu iz 2023. godine, kada se trgovalo ispod 2.000 dolara po unci.

"Nisam kupac zlata, posjedovanje košta četiri procenta. Ali lako bi mogao da dostigne 5.000 ili čak 10.000 dolara u ovakvom okruženju", rekao je Dajmon.

