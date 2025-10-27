Presedan u svijetu: Naftni gigant okrivljen za nastanak supertajfuna

Pred britanskim sudom je podnijeta tužba protiv naftnog giganta jer je svojim štetnim djelovanjem doveo do pojave supertajfuna u kome je stradalo više od 400 ljudi.

Triksi El se i dalje sa mukom sjeća kako se pre četiri godine sa porodicom jedva spasila kada je tajfun Rai pogodio Filipine.

Za samo nekoliko sati, jaka kiša i oluja su progutale njihov dom na ostrvu Batasan.

Triksi, njeni roditelji, brat, muž i dvoje male djece su se držali za ruke dok su prolazili kroz bujicu usred noći.

To je bio samo početak njihovih muka.

"Danima smo jeli ono što smo uspijevali da pronađemo, mrtve kokoške i svinje. Nismo imali nijedno parče odjeće. Odlazila sam ka moru da plačem kako me porodica ne bi gledala", objasnila je Triksi (34) za Gardijan.

Rai, poznatiji i kao supertajfun Odeta, bio je najjača oluja koja je pogodila Filipine, ubivši tom prilikom više od 400 ljudi, dok je 3,2 miliona moralo da potraži drugi dom. Uništeno je najmanje milion kuća.

Danas, Triksi želi pravdu.

Zajedno sa 66 preživjelih sa ostrvskih zajednica na Filipinima, pred britanskim sudom je podnela tužbu protiv naftnog giganta Šel (Shell). Oni traže kompenzaciju za pretrpljenu materijalnu štetu. U tužbi koja važi za presedan ne samo u Velikoj Britaniji nego u čitavom svijetu, zagađujuća naftna kompanija se direktno povezuje sa smrtnim slučajevima i povredama koje su se već dogodile na globalnom Jugu. Ostale klimatske tužbe su se dosad fokusirale na buduće štete i rizike.

Pravni tim koji zastupa Filipince prvo je Šelu, sa sjedištem u Londonu, poslao pismo pred utuženje u kome pozivaju kompaniju da odgovori na optužbe. Ukoliko strane ne postignu dogovor, slučaj će biti pokrenut pred britanskim Visokim sudom u decembru.

Kako se navodi, Šelovo zagađujuće poslovanje doprinosi klimatskim uslovima koje je pojačalo udar tajfuna.

Prema filipinskim zakonima, kompanija je prekršila ustavno pravo na život u zdravoj životnoj sredini i prouzrokovala štetu jer nije uspjela da ograniči emisije i širila je klimatske dezinformacije.

Procurjeli interni dokumenti pokazuju da je Šel znao za negativne posljedice proizvodnje fosilnih goriva prije najmanje 60 godina, ali da je nastavio da se širi i značajno profitira od svog poslovanja.

"Činjenica da su nastavili sa aktivnostima za koje su znali da mogu da prouzrokuju štetu, zajedno sa dezinformacijama kojima su namjerno obmanjivali javnost, može da se smatra aktom suprotnim filipinskim zakonima", rekao je Greg Lasel, partner u advokatskoj kući Hausfeld koji predvodi pravni tim.

Portparol Šela je negirao optužbe na račun kompanije.

"Ideja da je Šel imao znanja o klimatskim promjenama jednostavno nije istinita. Pitanje klimatskih promjena i način njihovog rješavanja je decenijama deo javne diskusije i naučnih istraživanja", napomenuo je.

Podnosioci tužbe, međutim, smatraju da je Šel, uprkos tome što je znao za posljedice pojačanih emisija, i dalje proširivao operacije fosilnih goriva i prikrivao svoja saznanja od javnosti.

Sve veći broj klimatskih tužbi širom svijeta

Dok su se klimatske tužbe tokom posljednjih godina eksponencijalno uvećale širom sveta, slučaj "Odeta" izdvaja se kao primjer zasnovan na snažnim naučnim dokazima o povezanosti ljudskog djelovanja i klimatskih uslova. Nezavisno istraživanje naučnika sa Imperijal koledža u Londonu, Univerziteta u Šefildu i Instituta Grentam je zaključilo da je antropogeno (izazvano ljudskim djelovanjem) klimatsko zagrijavanje više nego udvostručilo pojavu ekstremnih vremenskih događaja poput supertajfuna.

Slučaj se zasniva i na pionirskom izveštaju Komisije za ljudska prava Filipina, koja je sprovela prvu svjetsku istragu o odgovornosti 47 najvećih svjetskih proizvođača nafte, gasa i cementa, uključujući i kompaniju Šel, povodom kršenja ljudskih prava povezana sa klimatskom krizom. Komisija je 2022. zaključila da zagađivači imaju moralnu i pravnu obavezu da se suoče sa štetama koje prouzrokuju klimatskim promjenama.

Klimatske tužbe protiv kompanija rastu širom svijeta, a sve češće su usmjerene na same korporacije, njihove direktore i rukovodioce. Prema istraživačima sa Londonske škole ekonomije, u 2024. godini podnijeto je 11 tužbi zasnovanih na principu "zagađivač plaća". Ove godine je presuda u slučaju protiv njemačke energetske kompanije RVE potvrdila da zagađivači mogu da budu pravno odgovorni za svoje emisije ugljenika. Međutim, do sada nijedna kompanija nije bila obavezana da plati odštetu za gubitke i štete povezane sa klimatskom krizom.

Kako se klimatske posljedice gomilaju, sudovi postaju novo bojno polje za preživjele od klimatskih katastrofa koji traže odgovornost, rekla je Tesa Kan, advokat .

"Sudovi su uvijek posljednje mjesto kome se ljudi obraćaju. Potrebna je nevjerovatna hrabrost i upornost da bi se išlo ovim pravnim putem. Ali, tako će biti sve dok zajednice uviđaju da kompanije i vlade globalnog Sjevera ne ispunjavaju svoje odgovornosti i moralne obaveze", navela je.

Triksi i njena porodica se i dalje se bore da stanu na noge. Ostali su na ostrvu Batasan, koje je sada poznato kao ostrvo koje tone. Tokom plime, čak i tokom sunčanih dana, morska voda prodire u kuće i škole. Porodice su se prilagodile tako što su podižu svoje domove nekoliko metara iznad zemlje. Svi, uključujući Triksi, žele da ostanu na tom području.

"Moja motivacija je budućnost moje djece. Ne želim da moja djeca ponovo pate", rekla je. Potresno iskustvo tajfuna "Odeta" i dalje proganja njena dva sina, sada tinejdžere od 13 i 17 godina, koji se skrivaju svaki put kada čuju grmljavinu.

Za nju je ovaj slučaj zračak nade posle dugog perioda tame.

"Možda mi ova borba da je svrhu u drugom životu, nakon što sam preživjela Odetu", rekla je.

"Nadam se da će uz ovaj slučaj Šel i druge kompanije konačno vidjeti nas - ljude koji pate zbog njihovog poslovanja. Sada uzvraćamo", zaključila je.

