Ekološki incident u Petrinji: Masna mrlja primijećena na Kupi, vatrogasci postavili plutajuće brane

Vatrogasci iz Petrinja postavili su na rijeku Kupu, nakon što im je javljeno da rijekom pluta masna mrlja, postavili plutajuće brane za prikupljanje mogućeg zagađenja i spriječili ulazak u pogon za obradu vode.

Izvor: JVP Petrinja

Hrvatski mediji prenose da vatrogasci navode da stanovništvo trenutno nije ugroženo.

Dojava Javnoj vatrogasnoj jedinici o uočenoj masnoj mrlji na Kupi stigla je sinoć iza 21.00 čas.

U pomoć je stigla specijalizovana vatrogasna jedinica iz Stružeca, koja je na mjesto zagađenja stigla s tri vozila, čamcem i osam vatrogasaca.

Izvršen je prvi vizuelni pregled terena, postavljene su plutajuće brane na Kupi za prikupljanje zagađenja te trenutno nema prijavljene ugroze za stanovništvo, navode vatrogasci.

Za sada nije poznata veličina masne mrlje niti kako se našla u rijeci Kupi, prenose hrvatski mediji.