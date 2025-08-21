logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Agencija za vodno područje Save: Kvalitet vode Une u granicama dozvoljenih vrijednosti

Agencija za vodno područje Save: Kvalitet vode Une u granicama dozvoljenih vrijednosti

Autor Nikolina Damjanić
0

Analizom uzoraka rijeke Une utvrđeno je da kvalitet vode nije odstupao od dozvoljenih vrijednosti druge klase, saopštila je Agencija za vodno područje Save.

Agencija za vodno područje Save anallize une Izvor: Zora Savić, Srna

zaga

Iz Agencije je navedeno da su uzorcima analizirani fizičko-hemijski, hemijski, ekotoksikološki i mikrobiološki parametri kvaliteta voda, kao i specifične i prioritetne zagađujuće materije poput olova, nikla, kadmijuma, arsena, hroma, bakra, željeza, cinka i mangana.

Od mikrobioloških parametara rađeno je brojanje uzgojenih mikroorganizama, odnosno ešerihije koli i koliformnih bakterija, a sve analize pokazale su da nije bilo odstupanja odabranih parametara od zahtijevanih klasa.

Uzorci vode su uzeti sa lokacija kod mosta Ripač u Bihaću, kod hidrološke stanice Kostela, na lokaciji Ostrožac na Uni, te u Bosanskoj Otoci.

Analize su rađene u laboratoriji za vode Agencije za vodno područje rijeke Save.

Rijeka Una u Novom Gradu je od početka prethodne sedmice promijenila boju, a ova pojava ranije je evidentirana uzvodno na području Federacije BiH.

(MONDO/Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Una zagađenje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ