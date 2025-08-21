Agencija za vodno područje Save: Kvalitet vode Une u granicama dozvoljenih vrijednosti

Analizom uzoraka rijeke Une utvrđeno je da kvalitet vode nije odstupao od dozvoljenih vrijednosti druge klase, saopštila je Agencija za vodno područje Save.
Iz Agencije je navedeno da su uzorcima analizirani fizičko-hemijski, hemijski, ekotoksikološki i mikrobiološki parametri kvaliteta voda, kao i specifične i prioritetne zagađujuće materije poput olova, nikla, kadmijuma, arsena, hroma, bakra, željeza, cinka i mangana.
Od mikrobioloških parametara rađeno je brojanje uzgojenih mikroorganizama, odnosno ešerihije koli i koliformnih bakterija, a sve analize pokazale su da nije bilo odstupanja odabranih parametara od zahtijevanih klasa.
Uzorci vode su uzeti sa lokacija kod mosta Ripač u Bihaću, kod hidrološke stanice Kostela, na lokaciji Ostrožac na Uni, te u Bosanskoj Otoci.
Analize su rađene u laboratoriji za vode Agencije za vodno područje rijeke Save.
Rijeka Una u Novom Gradu je od početka prethodne sedmice promijenila boju, a ova pojava ranije je evidentirana uzvodno na području Federacije BiH.
