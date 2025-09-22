Izreal ne popušta: Oglasio se Netanjahu o tampon zonama unutar Sirije

Sirija i Izrael vode pregovore o postizanju sporazuma koji bi obezbijedio prekid izraelskih vazdušnih napada na Siriju i povlačenje izraelskih trupa koje su ušle na jug te zemlje

Izrael ne namjerava da se odrekne tampon zona unutar Sirije, izjavio je danas izraelski premijer Benjamin Netanjahu u video obraćanju.

On je rekao da je Izrael u pregovorima sa novom vladom u Siriji o demilitarizaciji jugozapadne Sirije, dok istovremeno brine o bezbjednosti svojih saveznika Druza, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Netanjahu je ranije danas kazao da je postignut napredak u vezi sa bezbjednosnim sporazumom sa Sirijom, ali da dogovor nije pred postizanjem, prenosi Rojters.

"Vodimo razgovore sa Sirijcima, postoji određeni napredak, ali još uvijek ima mnogo posla", rekao je on.

Predsjednik Sirije Ahmed al-Šara izjavio je da pregovori sa Izraelom o postizanju bezbjednosnog pakta mogu da dovedu do rezultata u narednim danima. On je rekao da je bezbjednosni pakt neophodnost i da mora da poštuje sirijski vazdušni prostor i teritorijalni integritet, kao i da ga nadgledaju Ujedinjene nacije.

