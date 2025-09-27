Ruska nuklearna podmornica bi mogla da eksplodira: Drama u Mediteranu

Ruska nuklearna podmornica se pokvarila u Sredozemnom moru.

Ruska nuklearna podmornica "Novorosijsk" se pokvarila tokom misije u Sredozemnom moru, piše "Dejli Star". Ova podmornica ima sposobnost da nosi nuklearne rakete i pretrpela je ozbiljne tehničke probleme.

Ovu informaciju je prvi objavio ruski "Telegram" kanal "VChK - OGPU", a prenio je pomenuti britanski portal. Gorivo je počelo da curi u skladišni prostor zbog čega se strahuje od mogućnosti eksplozije.

Navodi da se posada možda morati da ispumpa gorivo direktno u more što bi bilo katastrofalno po podvodni svijet u Sredozemlju. Trenutno nije poznata tačna lokacija podmornice, ali se zna da je krajem avgusta prošla Gibraltar i da je u Sredozemnom moru.

Ova podmornica je dio Crnomorske flote, vjeruje se da nije učestvovala u ratu u Ukrajini. Ima nuklearne kapacitete, ali se sumnja da nije naoružana nuklearnim projektilima u ovoj misiji.

Posadu čine 52 člana. Pod vodom može da ostane 45 dana.

