Upaljeni alarmi na sjeveru Evrope: Putinova "nevidljiva" podmornica se prišunjala NATO razačarima i nosačima aviona

Autor mondo.ba
0

Blizu obale Norveške odvija se velika potraga za ruskom podmornicom.

Putinova podmornica blizu Norveške Izvor: Profimedia/Kirill Zykov / Sputnik

Krajem avgusta počela je velika akcija potrage za ruskom podmornicom jer je ona navodno ugrozila američki nosač aviona klase "Ford" tokom NATO vežbe u Sjevernom moru, piše "The Aviationist". Udarne grupe bile su predvođene nosačem aviona USS Gerald R. Ford i nastao je incident koji, prema pisanju portala "Aviationist", podsjeća na period iz Hladnog rata.

Udarnu grupu čine tri razarača klase Arleigh Burke, USS Bainbridge, USS Winston S. Churchill i USS Mahan. Prema saznanju norveških medija, blizu američke flote pojavila se navodno ruska podmornica.

Njen tačan sastav, kao ni precizna lokacija, nisu poznati. Crveni alarm je bio upaljen kada je primjećeno da su baze Sjeverne flote u Ruskoj Federaciji prazne, a da je "nestalo" između četiri i osam podmornica.

U pitanju su navodno strateški važni modeli. Reč je o četiri Yasen M sa krstarećim raketama i torpedima, dve podmornice Victor III, dve Akule i jedna Oscar II.

U potragu za nestalom ruskom podmornicom uključeno je najmanje 10 aviona P-3 Orion i P-8 Poseidon, kao i helikopteri za protivpodmorničku borbu iz sastava norveške, britanske i američke mornarice. Pretražuje se cijela obala Norveške, detektuju se zvučni ili elektromagnetni tragovi ruske podmornice.

(MONDO)

