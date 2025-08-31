Amerika gradi nuklearnog kolosa: Nečujan, smrtonosan i neuništiv

Američka mornarica počela je izgradnju nove nuklearne podmornice USS Wisconsin (SSBN 827) iz klase Columbia - najtišeg i najubojitijeg oružja koje SAD ikada imale pod morem.

Izvor: Mc2 Adora Okafor/U.S. Marines / Zuma Press / Profimedia

Američka mornarica zvanično je započela izgradnju USS Wisconsin (SSBN 827), druge podmornice iz nove Columbia klase, koja će zamijeniti svima dobro poznatu flotu balističkih podmornica klase Ohio.

Sa svojih 20.800 tona deplasmana i najnaprednijom stelt tehnologijom koju posjeduju SAD do sada, Wisconsin će predstavljati najtišu i najotporniju platformu za podmorničke balističke rakete (engl. SLBM).

Ceremonija polaganja kobilice održana je 27. avgusta u brodogradilištu General Dynamics Electric Boat Quonset Point u Kingstaunu, na Rod Ajlendu. Prisutni su naglasili istorijski značaj ovog trenutka za budućnost američke pomorske i nuklearne strategije.

"Naše balističke podmornice predstavljaju najotporniji stub nuklearne trijade i krajnju garanciju da nijedan protivnik neće pogrešno procijeniti odlučnost Amerike. Wisconsin neće biti samo podmornica, već stub naše odgovornosti da spriječimo rat i očuvamo mir snagom odvraćanja", poručio je admiral Vilijam Hjuston, direktor Programa nuklearne propulzije američke mornarice.

Columbia klasa - nevidljivi čuvar SAD

Podmornice klase Columbia dizajnirane su da naslijede klasu Ohio, koja već decenijama čini kičmu američkih strateških snaga. Sa mogućnošću nošenja balističkih raketa Trident II D5LE, Wisconsin će omogućiti ono što vojni stratezi nazivaju "sigurnim drugim udarom" - sposobnošću da SAD odgovore na svaki nuklearni napad i time spriječe neprijateljske avanture.

Karakteristike Columbia klase uključuju:

Deplasman pod vodom: 20.810 tona

Napredna akustična kamuflaža: čini ih skoro pa nevidljivima za protivničke sonare

Povećana autonomija: omogućava višemjesečne patrole bez dopune zaliha

Modernizovani komandni i kontrolni sistemi: integracija sa budućim mrežnim sistemima američke vojske

Podmornica će imati dvije posade - tradicionalne "Blue" i "Gold" ekipe - koje će naizmjenično upravljati i održavati brod tokom dugotrajnih misija strateškog odvraćanja.

Tehnološki i industrijski napor

Izgradnja USS Wisconsin odvija se u saradnji između General Dynamics Electric Boat u Grotonu (Konektikat) i Huntington Ingalls Industries u Njuport Njuzu (Virdžinija). Više od 300 dobavljača iz države Viskonsin uključeno je u proizvodnju dijelova, sistema i softvera, što čini ovaj projekat jednim od najširih industrijskih poduhvata u istoriji američke mornarice.

"Vi ne gradite samo podmornicu - vi gradite temelj bezbjednosti budućih generacija", rekao je admiral Hjuston, zahvaljujući se inženjerima, majstorima i dobavljačima koji čine ovaj projekat mogućim.

Inače, ovo je treće plovilo u istoriji američke mornarice koji nosi ime Wisconsin. Prvi, USS Wisconsin (BB-9), bio je bojni brod klase Illinois izgrađen 1901. godine, dok je drugi, USS Wisconsin (BB-64), poznata krstarica klase Iowa, učestvovala u Drugom svjetskom ratu, Korejskom ratu i Operaciji Pustinjska oluja. Nova podmornica tako nosi bogato naslijeđe imena koje simbolizuje moć i odlučnost američke mornarice.

Stub američke nuklearne trijade

Podmornice na nuklearni pogon klase Columbia biće ključni dio američke nuklearne trijade zajedno sa interkontinentalnim balističkim raketama (ICBM) i strateškim bombarderima. Za razliku od ostalih komponenti trijade, balističke podmornice su gotovo nemoguće otkriti, što ih čini najpouzdanijim elementom američkog odvraćanja.

Očekuje se da će USS Wisconsin ući u aktivnu službu početkom 2030-ih godina, paralelno sa postepenim povlačenjem podmornica klase Ohio.

Pokretanje gradnje ove podmornice šalje jasnu poruku potencijalnim protivnicima poput Rusije i Kine: američka mornarica planira da zadrži apsolutnu nadmoć u podvodnom ratovanju. U eri kada hipersonične rakete i napredni sistemi za detekciju mijenjaju pravila igre, stealth sposobnosti i kapacitet druge udarne moći postaju presudni za održavanje globalnog balansa snaga.

Izgradnja USS Wisconsin (SSBN 827) predstavlja jedan od najvažnijih projekata u modernoj istoriji američke mornarice. Kao simbol strateške snage i tehnološke superiornosti, ova podmornica će ne samo osigurati nuklearni balans, već i potvrditi američku dominaciju u najkritičnijem segmentu pomorskog ratovanja.

Kada Wisconsin uđe u operativnu upotrebu, postaće nevidljivi čuvar američke moći, spreman da garantuje mir – upravo snagom koja sprečava rat.

(Oružjeonline/Mondo)