Plastične flaše će biti tamnije i žućkastije: EU mijenja pravila o sastavu ambalaže

Iako flaše sa većim udjelom recikliranog materijala mogu imati blago tamniju ili žućkastu nijansu, stručnjaci tvrde da kvalitet, čvrstina i higijenska svojstva ostaju potpuno nepromijenjeni.

Izvor: KaryB/Shutterstock

Poslije čepova koji se ne skidaju, stiže još jedna važna ekološka promjena u ambalažnoj industriji.Od 2025. godine, plastične flaše moraju da sadrže najmanje 25 odsto reciklirane plastike, što je obaveza propisana novom direktivom Evropske unije.

Cilj je jasan, smanjiti količinu nove plastike koja se proizvodi od fosilnih sirovina i uvesti održiviji sistem cirkularne ekonomije, u kojem se materijali ponovo koriste umesto da završavaju na deponijama. Prema pravilima EU, do 2030. godine udeo reciklirane plastike u svakoj flaši moraće da poraste na najmanje 30 odsto. Time se smanjuje potreba za proizvodnjom nove (tzv. "virgin") plastike i doprinosi zaštiti životne sredine.

Iako flaše sa većim udelom recikliranog materijala mogu imati blago tamniju ili žućkastu nijansu, stručnjaci tvrde da kvalitet, čvrstina i higijenska svojstva ostaju potpuno nepromenjeni.

Proizvođači će, međutim, morati da prilagode svoje procese novim standardima, od nabavke sirovina do načina obrade i kontrole kvaliteta. Ova promjena deo je šire strategije Evropske unije u borbi protiv mikroplastike, čestica koje nastaju raspadanjem plastičnih materijala i sve češće završavaju u vodi, hrani i zemljištu.

Korišćenjem flaša sa većim sadržajem recikliranih materijala smanjuje se i ugljenični otisak proizvodnje, ali i količina plastičnog otpada koji se spaljuje ili odlaže na deponije.

U Italiji, kao i u drugim članicama EU, nova regulativa se tumači kao ključan korak ka održivijoj ambalaži, dok stručnjaci očekuju da će upravo ovaj model postati standard i u zemljama van EU. Prelazak na recikliranu plastiku donijeće značajne koristi za okolinu, ali i tehničke izazove za proizvođače, koji moraju obezbediti da nova struktura ne utiče na bezbednost hrane i trajnost proizvoda.

Ipak, koristi su jasne, manje fosilnih resursa, niža emisija štetnih gasova i bolji kvalitet životne sredine.

Nakon obaveznih čepova koji se ne skidaju, ovo je još jedan važan korak u evoluciji plastične ambalaže i globalnom naporu da se smanji zagađenje mikroplastikom.

(EUpravo zato/Biznis.rs)