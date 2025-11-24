logo
Povlače se serije Milka čokolada sa karamelom u cijeloj Njemačkoj: "Mogu sadržati strana tijela od plastike"

Povlače se serije Milka čokolada sa karamelom u cijeloj Njemačkoj: "Mogu sadržati strana tijela od plastike"

Autor Dušan Volaš
0

Proizvođač Mondelēz povlači određene serije Milka čokolade u Njemačkoj, a kao razlog se navodi da mogu da sadrže strana tijela od plastike.

Povlače se "Milka" čokolade sa karamelom proizvedene u Njemačkoj. Izvor: Shutterstock



Povlačenjem je pogođeno više serija čokolade.

"Bezbjednost naših potrošača i kvalitet naših proizvoda uvijek su nam glavni prioritet. Zato, kao mjeru predostrožnosti, povlačimo jasno definisane proizvodne serije Milka karamel čokolade (100 g, EAN 7622210349675) sa datumima najbolje upotrebe i proizvodnim kodovima odštampanim na pakovanju.

Hrvatska povlači sporne čokolade

Državni inspektorat Hrvatske povukao je sa tržišta čokoladu "Milka" sa karamelom od 100 grama zbog prisustva plastike.

Sporni proizvod nije u skladu sa Uredbom o utvrđivanju opštih načela i uslova Zakona o hrani, jer konzumacija zbog potencijalnog stranog tijela može da predstavlja rizik za zdravlje.

Riječ je o čokoladi sa EAN kodom 7622210349675/557642 proizvođača "Mondeles dojčland GmbH" iz NJemačke, koju je na hrvatskom tržištu plasirala "Muler trgovina" Zagreb.

Povlače se čokolade sa rokovima trajanja 20, 21, 26. i 27. februat 2026. godine.

Rok trajanja:

20. februara 2026. / OSV1252132 

20. februara 2026. / OSV1252133

21. februara 2026. / OSV1252141

26. februara 2026. / OSV1252223

27. februara 2026. / OSV1252231

27. februara 2026. / OSV1252232

27. februara 2026. / OSV1252233

Proizvod: Milka karamel čokolada (nem. Milka Caramel Schokolade)

Količina: 100 grama

Proizvođač: Mondelēz International

Povlačenje: u cijeloj Njemačkoj

Oglasio se Mondelēz International

Mondelēz International je na svom sajtu naveo da u nekoliko slučajeva proizvod može da sadrži vidljiva strana tijela od plastike.

"Kao mjeru predostrožnosti, molimo vas da se uzdržite od konzumiranja proizvoda ako ste ga kupili sa navedenim rokom trajanja i proizvodnim kodovima, a još ga niste konzumirali. Ovo povlačenje ne utiče na druge proizvode kompanije Milka ili Mondelēz International.

Pogledajte o kojem se tačno proizvodu radi ovdje.

(Mondo/Fenix magazin)

