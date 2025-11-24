Povlače se serije Milka čokolada sa karamelom u cijeloj Njemačkoj: "Mogu sadržati strana tijela od plastike"

Proizvođač Mondelēz povlači određene serije Milka čokolade u Njemačkoj, a kao razlog se navodi da mogu da sadrže strana tijela od plastike.
Povlačenjem je pogođeno više serija čokolade.
"Bezbjednost naših potrošača i kvalitet naših proizvoda uvijek su nam glavni prioritet. Zato, kao mjeru predostrožnosti, povlačimo jasno definisane proizvodne serije Milka karamel čokolade (100 g, EAN 7622210349675) sa datumima najbolje upotrebe i proizvodnim kodovima odštampanim na pakovanju.
Državni inspektorat Hrvatske povukao je sa tržišta čokoladu "Milka" sa karamelom od 100 grama zbog prisustva plastike.
Sporni proizvod nije u skladu sa Uredbom o utvrđivanju opštih načela i uslova Zakona o hrani, jer konzumacija zbog potencijalnog stranog tijela može da predstavlja rizik za zdravlje.
Riječ je o čokoladi sa EAN kodom 7622210349675/557642 proizvođača "Mondeles dojčland GmbH" iz NJemačke, koju je na hrvatskom tržištu plasirala "Muler trgovina" Zagreb.
Povlače se čokolade sa rokovima trajanja 20, 21, 26. i 27. februat 2026. godine.
Rok trajanja:
20. februara 2026. / OSV1252132
20. februara 2026. / OSV1252133
21. februara 2026. / OSV1252141
26. februara 2026. / OSV1252223
27. februara 2026. / OSV1252231
27. februara 2026. / OSV1252232
27. februara 2026. / OSV1252233
Proizvod: Milka karamel čokolada (nem. Milka Caramel Schokolade)
Količina: 100 grama
Proizvođač: Mondelēz International
Povlačenje: u cijeloj Njemačkoj
Oglasio se Mondelēz International
Mondelēz International je na svom sajtu naveo da u nekoliko slučajeva proizvod može da sadrži vidljiva strana tijela od plastike.
"Kao mjeru predostrožnosti, molimo vas da se uzdržite od konzumiranja proizvoda ako ste ga kupili sa navedenim rokom trajanja i proizvodnim kodovima, a još ga niste konzumirali. Ovo povlačenje ne utiče na druge proizvode kompanije Milka ili Mondelēz International.
Pogledajte o kojem se tačno proizvodu radi ovdje.
(Mondo/Fenix magazin)