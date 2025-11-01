logo
Željeznice RS uskoro na sjednici Vlade: Ministar najavio reorganizaciju bez ukidanja putničkog saobraćaja

Željeznice RS uskoro na sjednici Vlade: Ministar najavio reorganizaciju bez ukidanja putničkog saobraćaja

Autor Dragana Božić Izvor SRNA

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović izjavio je da je potrebna dodatna reorganizacija "Željeznica", ali da to ne podrazumijeva gašenje putničkog saobraćaja, već pronalazak modela koji bi ovo preduzeće učinio održivim.

Ministar saobraćaja o stanju u Željeznicama RS Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić

"Do kraja ove godine održaćemo jednu tematsku sjednicu Vlade Republike Srpske. Treba razmišljati u nekoliko pravaca. U svakoj zemlji vlasništvo države su pruge, te objekti uz nju. Država radi na održavanju, projektovanju i izgradnji novih dionica", rekao je Stevanović u podkastu Srne.

On je istakao da se u svim državama subvencioniše putnički željeznički saobraćaj, te da je to slučaj i u Republici Srpskoj, ali da ga je potrebno reorganizovati da bi bio primamljiv za putnike što bi podrazumijevalo nabavku novih vagona i tačnost reda vožnje.

"U Njemačkoj nije rentabilan putnički saobraćaj. Međutim, potreban je da se rastereti putnički drumski saobraćaj. Željeznice su i jedan ozbiljan simbol državnosti. Šta bi bila zemlja bez pruga i bez vozova?", upitao je Stevanović.

On je naveo da je u prethodnom periodu urađeno mnogo na transformaciji "Željeznica", da je smanjen broj radnika i izvršena reorganizacija.

"Međutim, to nije dovoljno. Sagledavamo situaciju u preduzeću, ali i u drugim zemljama regiona i EU. Bio sam na sastanku sa koleginicom iz Srbije Aleksandrom Sofronijević s ciljem da vidim kako je Srbija riješila taj problem", rekao je Stevanović.

On kaže da je Republika Srpska i BiH u prethodnom periodu izgubila značajan dio industrijskog potencijala, što se odrazilo i na poslovanje "Željeznica".

"Sav teretni željeznički saobraćaj baziran je na nekoliko proizvodnih preduzeća, i to `Mital` u Zenici, rudnik u Prijedoru, `Koksaru` u Lukavcu, `Aluminu` u Zvorniku i na prevoz uglja prema Srbiji. Budućnost, prema mom mišljenju, jeste da se transformiše željeznički saobraćaj i da se u dogledno vrijeme uvedu kargo operateri za teretni saobraćaj i da im preduzeće naplaćuje neku vrstu putarine. Da se to postavi na tržišnom principu", istakao je Stevanović. 

Podsjećamo, Željeznice RS su pod lupom Vlade Srpske, a sam premijer Savo Minić nedavno je rekao da se razmišlja o ukidanju putničkog saobraćaja.

(Srna)

