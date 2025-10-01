logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pozvani da se vrate obavezama: Isplaćene plate radnicima Željeznica RS

Pozvani da se vrate obavezama: Isplaćene plate radnicima Željeznica RS

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Uprava "Željeznica Republike Srpske" jutros je svim zaposlenima uplatila lične dohotke za avgust i pozvala one, koji su odlučili da prekinu rad, da se vrate radnim obavezama, saopšteno je iz te kompanije.

Isplaćene plate radnicima Željeznica RS Izvor: Mondo - Nikolina Damjanić

Kako je istaknuto, još juče su svi predstavnici sindikalnih organizacija koji djeluju u "Željeznicama" dopisom obaviješteni da će plate danas biti isplaćene.

Iz Uprave su naveli da je za rješavanje svih pitanja i aktuelnih problema jedini ispravan pravac put konstruktivnog dijaloga, kao i da su članovi Uprave konstantno angažovani na rješavanju i prevazilaženju trenutne situacije.

Radnici "Željeznica Republike Srpske" jutros su obustavili rad nezadovoljni jer im nije isplaćena avgustovska plata. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

željeznice RS radnici štrajk

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ