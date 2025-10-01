Pozvani da se vrate obavezama: Isplaćene plate radnicima Željeznica RS

Uprava "Željeznica Republike Srpske" jutros je svim zaposlenima uplatila lične dohotke za avgust i pozvala one, koji su odlučili da prekinu rad, da se vrate radnim obavezama, saopšteno je iz te kompanije.

Kako je istaknuto, još juče su svi predstavnici sindikalnih organizacija koji djeluju u "Željeznicama" dopisom obaviješteni da će plate danas biti isplaćene.

Iz Uprave su naveli da je za rješavanje svih pitanja i aktuelnih problema jedini ispravan pravac put konstruktivnog dijaloga, kao i da su članovi Uprave konstantno angažovani na rješavanju i prevazilaženju trenutne situacije.

Radnici "Željeznica Republike Srpske" jutros su obustavili rad nezadovoljni jer im nije isplaćena avgustovska plata.

