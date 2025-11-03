U Srpskoj počela vakcinacija protiv gripa komercijalnom vakcinom

U Vakcinalnom centru Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske u Banjaluci počela je vakcinacija protiv gripa komercijalnom vakcinom koja košta 35 KM, a građanima je na raspolaganju 2.500 doza.

U Institutu su rekli da se građani mogu vakcinisati u Ambulanti za vakcinaciju Instituta, u zgradi pored Muzičke škole svaki dan od 8.00 do 14.00 časova.

Distribucija vakcina protiv gripa po regionalnim centrima počela je u petak, 31. oktobra, a od ukupne količine nabavljenih, 18.000 je besplatnih namijenjenih za devet kategorija stanovnika koji na to imaju pravo i koje će im biti davane u domovima zdravlja.

Pravo na besplatnu vakcinaciju imaju pacijenti na hemodijalizi, oni koji boluju od šećerne bolesti-insulinski zavisni, pacijenti liječeni kardiohirurškim metodama, odnosno sa ugrađenim stentom, pacijenti kojima je rađena balon dilatacija, te sa ugrađenim pejsmejkerom.

Besplatnu vakcinu imaju pravo da prime HIV pozitivna lica i pacijenti oboljeli od Side, djeca liječena od reumatske groznice sa promjenama na srcu, djeca oboljela od cistične fibroze pluća, osobe koje boluju od mišićne distrofije i multiple skleroze i one koje su završile sa primanjem hemoterapije i trenutno nemaju kliničke znakove bolesti.

Načelnik Službe za epidemiologiju u Institutu za javno zdravstvo Nina Rodić Vukmir rekla je Srni da vakcinacija predstavlja najefikasniji, najbolji i najjeftiniji način da se građani zaštite od neke zarazne bolesti, pa tako i od gripa.

"Vakcina protiv gripa primjenjuje se više od 50 godina, a sadrži mrtve viruse koji ne mogu izazvati bolest, ali stimulišu nastanak otpornosti", navela je Vukmirova.

Ona je dodala da se virusi gripa koji cirkulišu u populaciji mijenjaju iz godine u godinu, tako da je i sastav vakcine drugačiji svake sezone.

"Vakcina protiv gripa neće spriječiti bolesti izazvane drugim virusima", pojasnila je Vukmirova.

Ona je rekla da je neophodno vakcinisati se što prije, jer je potrebno najmanje dvije sedmice nakon vakcinacije da se razvije zaštita.

Vukmirova je navela da se vakcinacija posebno preporučuje hroničnim bolesnicima, starijim osobama, osobama koje su profesionalno ili privatno u kontaktu sa rizičnim grupama, zdravstvenim radnicima i zaposlenim u sektorima i službama od javnog značaja /policija, prosvjeta, komunalna preduzeća, zaposleni u vrtićima/.

Ona je napomenula da se u liječenju gripa ne primjenjuju antibiotici.

