Domaća paradajz čorba od samo tri sastojka: Ugrijaće vam i dušu i tijelo

Pripremite jednostavnu i ukusnu paradajz čorbu za koju su vam potrebna samo 3 sastojka.

Izvor: Shutterstock

Kada napolju zahladi, nema ničeg boljeg od tanjira tople, domaće čorbe. Ova jednostavna čorba od paradajza pravi se od svega tri sastojka, ali ukus je kao da ste je krčkali satima! Savršeno se slaže uz parče domaćeg hljeba ili prepečeni tost.

Sastojci:

4 kašike putera (oko 60 g)

pola veće glavice crnog luka (isečena na krupne komade)

800 ml pasiranog paradajza

250 ml vode ili povrtnog bujona (može i pileći)

so po ukusu

Po želji: malo bibera, origana ili listić svežeg bosiljka za posluživanje.

Priprema:

1. korak. Otapanje putera

U većoj šerpi otopite puter na srednjoj temperaturi.

2. korak: Prženje luka

Dodajte krupno isječen crni luk i kratko propržite dok ne omekša.

Šta možete dodati da bi bila zasitnija? Ako želite da jelo bude zasitnije, u čorbu dodajte šaku tjestenine - rezance, flekice ili taranu. Druga opcija su žitarice poput pirinča ili prosa.

3. korak: Dodavanje tečnosti

Zatim dodajte paradajz sa sokom, vodu ili bujon i so. Promiješajte i pustite da sve lagano provri.

4. korak: Krčkanje

Smanjite temperaturu i kuvajte otklopljeno oko 35–40 minuta, povremeno mešajući. Po potrebi dodajte još malo soli ili bibera.

5. Serviranje:

Servirajte uz svježi domaći hljeb ili kriške prepečenog tosta. Ako volite bogatiji ukus, dodajte malo pavlake ili kašiku maslinovog ulja pred kraj.