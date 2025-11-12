Tradicionalni recept za cicvaru: Kremast i topao doručak koji vraća u djetinjstvo

Pogledajte kako da spremite cicvaru po bakinom receptu. Ovaj tradicionalni doručak će vas vratiti u djetinjstvo.

Izvor: Profimedia/Shutterstock

Nema ništa lepše od mirisa domaće cicvare koja se širi kuhinjom ujutru. Ovo tradicionalno balkansko jelo, kremasto i bogato, pravi se od kukuruznog brašna, mlijeka i sira, i savršen je izbor za doručak ili laganu večeru. Svaka kašika podsjeća na jutra provedene kod bake, dok se uz topli obrok uživa u mirisu i teksturi koja se lagano razliva po tanjiru.

Cicvara je jednostavna za pripremu, od malo sastojaka, ali njen ukus je pun i raskošan. Bilo da je jedete samu ili uz dodatak nekog mlečnog proizvoda (kiselo mlijeko, sir, jogurt), ova kremasta poslastica uvijek donosi osjećaj domaće topline i sitosti.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: doručak

Porcije/Količina: 4 porcije

Vrijeme pripreme: 5 minuta

Vrijeme prženja: 20 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 25 minuta

Težina: lako

Sastojci:

120 g kukuruznog brašna

300 ml mlijeka

300 ml vode

200 g sitnog sira

1 kašika svinjske masti

so po ukusu

Priprema:

1. korak: Grijanje vode i mlijeka

U šerpu sipajte mlijeko i vodu, dodajte so i zagrijte do ključanja.

2. korak: Dodajte mast

Ubacite mast i miješajte dok se potpuno ne rastopi.

3. korak: Dodajte brašno

Smanjite vatru na srednju jačinu i postepeno dodajte brašno, neprestano miješajući da se ne rastvore grudvice. Miješajte oko 8 minuta dok cicvara ne postane gusta i ne počne da se odvaja od dna šerpe.

4. korak: Dodavanje sira

Dodajte sir i miješajte dok se potpuno ne istopi i sjedini.

5. korak: Serviranje

Sklonite sa vatre i ostavite da odstoji 2–3 minuta. Poslužite toplo, uz kiselo mleko, jogurt ili još sira.