Tradicionalni recept za cicvaru: Kremast i topao doručak koji vraća u djetinjstvo

Pogledajte kako da spremite cicvaru po bakinom receptu. Ovaj tradicionalni doručak će vas vratiti u djetinjstvo.
Nema ništa lepše od mirisa domaće cicvare koja se širi kuhinjom ujutru. Ovo tradicionalno balkansko jelo, kremasto i bogato, pravi se od kukuruznog brašna, mlijeka i sira, i savršen je izbor za doručak ili laganu večeru. Svaka kašika podsjeća na jutra provedene kod bake, dok se uz topli obrok uživa u mirisu i teksturi koja se lagano razliva po tanjiru.
Cicvara je jednostavna za pripremu, od malo sastojaka, ali njen ukus je pun i raskošan. Bilo da je jedete samu ili uz dodatak nekog mlečnog proizvoda (kiselo mlijeko, sir, jogurt), ova kremasta poslastica uvijek donosi osjećaj domaće topline i sitosti.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: doručak
Porcije/Količina: 4 porcije
Vrijeme pripreme: 5 minuta
Vrijeme prženja: 20 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 25 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 120 g kukuruznog brašna
- 300 ml mlijeka
- 300 ml vode
- 200 g sitnog sira
- 1 kašika svinjske masti
- so po ukusu
Priprema:
1. korak: Grijanje vode i mlijeka
U šerpu sipajte mlijeko i vodu, dodajte so i zagrijte do ključanja.
2. korak: Dodajte mast
Ubacite mast i miješajte dok se potpuno ne rastopi.
3. korak: Dodajte brašno
Smanjite vatru na srednju jačinu i postepeno dodajte brašno, neprestano miješajući da se ne rastvore grudvice. Miješajte oko 8 minuta dok cicvara ne postane gusta i ne počne da se odvaja od dna šerpe.
4. korak: Dodavanje sira
Dodajte sir i miješajte dok se potpuno ne istopi i sjedini.
5. korak: Serviranje
Sklonite sa vatre i ostavite da odstoji 2–3 minuta. Poslužite toplo, uz kiselo mleko, jogurt ili još sira.