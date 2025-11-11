Miris jeseni u čaši: Topla jabukovača s rumom koja grije i dušu i ruke

Kad jesen zakuca na vrata i vazduh zamiriše na suvo lišće, kestenje i kišu, vrijeme je da se ušuškaš u deku i sipaš sebi nešto što miriše na toplotu.
Topla jabukovača s rumom je pravo piće za takve večeri — jednostavno, aromatično piće koje stvara osjećaj mira i spokoja. U svakom gutljaju osjetićeš jabuku, cimet, med i blagi dodir ruma koji sve povezuje u savršenu jesenju harmoniju.
Sastojci:
- 500 ml prirodnog jabukovog soka
- 1 kašika meda ili smeđeg šećera
- 1 štapić cimeta
- 2-3 karanfilića
- Par kriški jabuke i naranče
- 50 ml tamnog ruma (ili više po ukusu)
- Malo muškatnog oraščića
Priprema:
U šerpi zagrij jabukov sok s cimetom, karanfilićima i kriškama voća. Kad počne da lagano vri, smanji vatru i pusti da se krčka 10 minuta.
Dodaj med i rum, promiješaj i makni s vatre (ne smije prokuvati s rumom). Procijedi i posluži toplo, uz krišku jabuke ili štapić cimeta u čaši.