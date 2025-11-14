Najbolji recept za popularne marlenka kuglice: Toliko su dobre da ćete ih napraviti i za slavu

Marlenka kuglice su toliko dobre da ćete ih napraviti i za slavu, i to po ovom najboljem receptu.
Marlenka kuglice, inspirisane istoimenom tradicionalnom tortom porijeklom iz Jermenije, trenutno su jedan od najomiljenijih slatkiša. Originalna torta poznata je po slojevima medenog biskvita i bogatom karamel filu, a ove kuglice predstavljaju njenu praktičnu mini verziju. Male i privlačne, spajaju bogatu karamelu i mljeveni keks u obliku idealnom za slavske trpeze, porodična okupljanja ili užinu uz kafu.
Njihova popularnost eksplodirala je na društvenim mrežama, posebno na TikToku, pa su domaćice brzo usvojile recept i prilagodile ga svom ukusu. Uz dodatak kakaa i orašastih plodova, kuglice su jednostavne za pripremu, a rezultat je bogat, sladak i elegantan slatkiš koji će zadovoljiti svako nepce.
Osnovne informacije
Kuhinja: jermenska
Tip jela: sitni kolači
Porcije/Količina: 20–25 kuglica (zavisno od veličine)
Vrijeme pripreme: 30 minuta
Vrijeme hlađenja: 45 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 1 sat i 15 minuta
Težina: Srednje zahtjevno
Sastojci:
Za kuglice:
- 350 g mljevenog keksa
- 200 g putera
- 2 kašike meda
- 1 kašike arome ruma
- 1 kašika kakao praha
- oko 70 g mljevenih lješnika
Za karamelu:
- 150 g šećera
- 80 ml slatke pavlake
- 50 g putera
Priprema:
1. korak: Priprema karamele
U šerpi na srednjoj vatri otopite šećer dok ne dobijete zlatno-smeđu boju. Polako sipajte slatku pavlaku (koja nije hladna) i miješajte žicom, dodajte puter i nastavite da miješate dok ne postane kremasta i ujednačena smjesa. Ostavite karamelu da se prohladi.
2. korak: Suvi sastojci za kuglice
U mljeveni keks umiješajte aromu ruma i kakao. Dobro promiješajte.
Za intenzivniji čokoladni ukus dodajte još kakaa.
Umjesto lješnika, kuglice možete uvaljati u kokos, orahe ili čokoladne mrvice.
3. korak: Mokri sastojci za kuglice
U drugoj posudi umutite omekšali puter, med i pripremljenu karamelu.
3. korak: Priprema kuglica
Smjesu od keksa, kakaa i ruma dodajte u smjesu sa karamelom i miješajte dok ne dobijete gustu, mekanu masu koju možete da oblikujete.
4. korak: Formiranje kuglica
Formirajte male kuglice veličine oraha. Svaku uvaljajte u mljevene lješnike.
5 korak: Hlađenje
Složite kuglice na tacnu i ostavite u frižideru najmanje 30 minuta da se stegnu.
