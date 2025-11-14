logo
Najbolji recept za popularne marlenka kuglice: Toliko su dobre da ćete ih napraviti i za slavu

Autor Dragana Božić Izvor Stvar ukusa
0

Marlenka kuglice su toliko dobre da ćete ih napraviti i za slavu, i to po ovom najboljem receptu.

marlenka kuglice recept Izvor: Shutterstock

Marlenka kuglice, inspirisane istoimenom tradicionalnom tortom porijeklom iz Jermenije, trenutno su jedan od najomiljenijih slatkiša. Originalna torta poznata je po slojevima medenog biskvita i bogatom karamel filu, a ove kuglice predstavljaju njenu praktičnu mini verziju. Male i privlačne, spajaju bogatu karamelu i mljeveni keks u obliku idealnom za slavske trpeze, porodična okupljanja ili užinu uz kafu.

Njihova popularnost eksplodirala je na društvenim mrežama, posebno na TikToku, pa su domaćice brzo usvojile recept i prilagodile ga svom ukusu. Uz dodatak kakaa i orašastih plodova, kuglice su jednostavne za pripremu, a rezultat je bogat, sladak i elegantan slatkiš koji će zadovoljiti svako nepce.

Osnovne informacije

Kuhinja: jermenska

Tip jela: sitni kolači

Porcije/Količina: 20–25 kuglica (zavisno od veličine)

Vrijeme pripreme: 30 minuta

Vrijeme hlađenja: 45 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 1 sat i 15 minuta

Težina: Srednje zahtjevno

Sastojci:

  • Za kuglice:

  • 350 g mljevenog keksa
  • 200 g putera
  • 2 kašike meda
  • 1 kašike arome ruma
  • 1 kašika kakao praha
  • oko 70 g mljevenih lješnika

  • Za karamelu:

  • 150 g šećera
  • 80 ml slatke pavlake
  • 50 g putera

Priprema:

1. korak: Priprema karamele

U šerpi na srednjoj vatri otopite šećer dok ne dobijete zlatno-smeđu boju. Polako sipajte slatku pavlaku (koja nije hladna) i miješajte žicom, dodajte puter i nastavite da miješate dok ne postane kremasta i ujednačena smjesa. Ostavite karamelu da se prohladi.

2. korak: Suvi sastojci za kuglice

U mljeveni keks umiješajte aromu ruma i kakao. Dobro promiješajte.

Bonus savjeti:

Za intenzivniji čokoladni ukus dodajte još kakaa.

Umjesto lješnika, kuglice možete uvaljati u kokos, orahe ili čokoladne mrvice.

3. korak: Mokri sastojci za kuglice

U drugoj posudi umutite omekšali puter, med i pripremljenu karamelu.

3. korak: Priprema kuglica

Smjesu od keksa, kakaa i ruma dodajte u smjesu sa karamelom i miješajte dok ne dobijete gustu, mekanu masu koju možete da oblikujete.

4. korak: Formiranje kuglica

Formirajte male kuglice veličine oraha. Svaku uvaljajte u mljevene lješnike. 

5 korak: Hlađenje

Složite kuglice na tacnu i ostavite u frižideru najmanje 30 minuta da se stegnu.

(Stvar ukusa/Mondo) 

Tagovi

Mondo kuhinja recepti

