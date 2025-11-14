Neodoljiva tortilja sa omletom i slaninom: Recept za brzi doručak koji se topi u ustima

Ako tražite brz i jednostavan doručak koji se topi u ustima, isprobajte ovaj recept za tortilju sa omletom i slaninom.
Napravite savršen doručak ili brzi ručak u jednom – hrskava slanina, nježan omlet i topla tortilja spajaju se u jednostavno jelo koje mami osmijeh već pri prvom zalogaju. Priprema traje svega 15 minuta, a rezultat je jelo puno ukusa i savršeno za sve koji žele zasitan i brz obrok.
Osnovne informacije
Kuhinja: Internacionalna
Tip jela: Doručak
Porcije/Količina: 1 porcija
Vrijeme pripreme: 5 minuta
Vrijeme kuvanja: 10 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 15 minuta
Težina: Lako
Sastojci:
- 1 velika tortilja
- 2 velika jaja
- 2–3 kriške slanine
- 2 kašike rendanog sira
- So i biber po ukusu
Priprema:
1. Korak: Priprema slanine
U tiganju na srednjoj vatri ispržite kriške slanine dok ne postanu hrskave. Kada su gotove prebacite ih na tanjir obložen kuhinjskim papirom da se ocijedi višak masnoće, a zatim ih izmrvite na sitne komade. Većinu masnoće iz tiganja odstranite, ostavljajući tanki sloj za prženje omleta.
2. Korak: Priprema omleta
U manjoj posudi umutite jaja sa prstohvatom soli i bibera. Sipajte jaja u tiganj i lagano kružno okrećite tiganj da oblikujete okrugli omlet približne veličine tortilje.
prije okretanja je lagano poprskajte maslinovim uljem ili rastopljenim puterom – dobićete zlatno-smeđu, mirisnu koricu.
3. Korak: Kombinovanje tortilje i omleta
Kada se ivice omleta počnu da se stežu, a vrh je još blago tečan, pospite rendani sir preko omleta. Odmah stavite tortilju preko omleta i lagano pritisnite rukom kako bi se nepečena jaja “zalijepila” tortilju za omlet.
4. Korak: Preokretanje i hrskavost
Viljuškom ili lopaticom oslobodite ivice omleta. Pažljivo preokrenite tortilju sa omletom tako da tortilja bude na donjoj strani. Pecite još oko 1 minut dok tortilja ne dobije zlatno-smeđu boju i postane hrskava.
5. Korak: Završavanje i serviranje
Prebacite tortilju na tanjir sa tortiljom okrenutom prema dole. Posipajte izmrvljenom slaninom preko jedne polovine. Presavijte tortilju na pola ili je čvrsto urolajte. Isjecite na pola i poslužite toplo sa prilozima po želji.
(Stvar ukusa/Mondo)