Neodoljiva tortilja sa omletom i slaninom: Recept za brzi doručak koji se topi u ustima

Ako tražite brz i jednostavan doručak koji se topi u ustima, isprobajte ovaj recept za tortilju sa omletom i slaninom.

Izvor: Shutterstock

Napravite savršen doručak ili brzi ručak u jednom – hrskava slanina, nježan omlet i topla tortilja spajaju se u jednostavno jelo koje mami osmijeh već pri prvom zalogaju. Priprema traje svega 15 minuta, a rezultat je jelo puno ukusa i savršeno za sve koji žele zasitan i brz obrok.

Osnovne informacije

Kuhinja: Internacionalna

Tip jela: Doručak

Porcije/Količina: 1 porcija

Vrijeme pripreme: 5 minuta

Vrijeme kuvanja: 10 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 15 minuta

Težina: Lako

Sastojci:

1 velika tortilja

2 velika jaja

2–3 kriške slanine

2 kašike rendanog sira

So i biber po ukusu

1. Korak: Priprema slanine

U tiganju na srednjoj vatri ispržite kriške slanine dok ne postanu hrskave. Kada su gotove prebacite ih na tanjir obložen kuhinjskim papirom da se ocijedi višak masnoće, a zatim ih izmrvite na sitne komade. Većinu masnoće iz tiganja odstranite, ostavljajući tanki sloj za prženje omleta.

2. Korak: Priprema omleta

U manjoj posudi umutite jaja sa prstohvatom soli i bibera. Sipajte jaja u tiganj i lagano kružno okrećite tiganj da oblikujete okrugli omlet približne veličine tortilje.

Ako želite hrskaviju tortilju prije okretanja je lagano poprskajte maslinovim uljem ili rastopljenim puterom – dobićete zlatno-smeđu, mirisnu koricu.

3. Korak: Kombinovanje tortilje i omleta

Kada se ivice omleta počnu da se stežu, a vrh je još blago tečan, pospite rendani sir preko omleta. Odmah stavite tortilju preko omleta i lagano pritisnite rukom kako bi se nepečena jaja “zalijepila” tortilju za omlet.

4. Korak: Preokretanje i hrskavost

Viljuškom ili lopaticom oslobodite ivice omleta. Pažljivo preokrenite tortilju sa omletom tako da tortilja bude na donjoj strani. Pecite još oko 1 minut dok tortilja ne dobije zlatno-smeđu boju i postane hrskava.

5. Korak: Završavanje i serviranje

Prebacite tortilju na tanjir sa tortiljom okrenutom prema dole. Posipajte izmrvljenom slaninom preko jedne polovine. Presavijte tortilju na pola ili je čvrsto urolajte. Isjecite na pola i poslužite toplo sa prilozima po želji.

(Stvar ukusa/Mondo)