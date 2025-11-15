Isprobajte modernu verziju bakinog recepta za najjednostavnije čokoladne kocke sa keksom.

Čokoladne kocke sa keksom su savršene za sve koji vole jednostavne, brze i ukusne poslastice. Ne zahtijevaju pečenje, a od jednostavnih sastojaka nastaje desert čiji ukus će vas vratiti pravo u djetinjstvo. Mekane, čokoladne i pune oraha, ove kocke su baš kao kolači koje su nekad pravile bake – lake za pripremu, slatke i pripremljene s puno ljubavi.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: desert

Porcije/Količina: oko 20 kocki

Vrijeme pripreme: 20 minuta

Vrijeme kuvanja: 5–10 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 2 sata i 30 minuta (sa hlađenjem)

Težina: laka

Sastojci:

Za osnovu:

500 g keksa

150 g oraha

150 g šećera

150 g margarina

50 g kakao praha

240 ml vode

Za preliv:

120 g čokolade

120 ml slatke pavlake

1. korak: Lomljenje keksa i sjeckanje oraha

Keks zdrobite na male komade i stavite u veliku činiju. Ako koristite orahe, sitno ih isjeckajte i dodajte u činiju. Ostavite sa strane.

2. korak: Kuvanje čokoladnog sirupa

U šerpi sjedinite šećer, margarin, kakao i vodu. Stavite na srednju vatru i dovedite do ključanja, neprestano miješajući. Kuvajte 5–6 minuta.

Trikovi za bolji ukus: U vodi istopite kašičicu instant kafe koja će dodatno naglasiti čokoladne note u sirupu. Umjesto oraha možete koristiti lješnike, bademe ili pistaće. Samo ih malo prepecite na suvom tiganju kako biste im pojačali aromu.

3. korak: Miješanje sirupa, keksa i oraha

Prelijte čokoladni sirup preko keksa i dobro promiješajte da se svi sastojci sjedine.

4. korak: Sipanje u kalup

Smjesu sipajte u kalup prečnika oko 23 cm i čvrsto utisnite kako biste dobili ravnu površinu. Stavite kalup u frižider dok pravite preliv.

5. korak: Priprema preliva

Zagrijte slatku pavlaku u maloj šerpi. Kada počne da vri sklonite je sa vatre i u nju ubacite izlomljenu čokoladu. Ostavite da odstoji minut-dva, pa miješajte dok ne postane glatka glazura.

6. korak: Prelivanje kolača

Prelijte kolač i stavite u frižider na najmanje 2–3 sata prije serviranja. Po želji dekorišite orasima.

