Isprobajte modernu verziju bakinog recepta za najjednostavnije čokoladne kocke sa keksom.
Čokoladne kocke sa keksom su savršene za sve koji vole jednostavne, brze i ukusne poslastice. Ne zahtijevaju pečenje, a od jednostavnih sastojaka nastaje desert čiji ukus će vas vratiti pravo u djetinjstvo. Mekane, čokoladne i pune oraha, ove kocke su baš kao kolači koje su nekad pravile bake – lake za pripremu, slatke i pripremljene s puno ljubavi.
Osnovne informacije
Kuhinja: domaća
Tip jela: desert
Porcije/Količina: oko 20 kocki
Vrijeme pripreme: 20 minuta
Vrijeme kuvanja: 5–10 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: 2 sata i 30 minuta (sa hlađenjem)
Težina: laka
Sastojci:
Za osnovu:
- 500 g keksa
- 150 g oraha
- 150 g šećera
- 150 g margarina
- 50 g kakao praha
- 240 ml vode
Za preliv:
- 120 g čokolade
- 120 ml slatke pavlake
Priprema:
1. korak: Lomljenje keksa i sjeckanje oraha
Keks zdrobite na male komade i stavite u veliku činiju. Ako koristite orahe, sitno ih isjeckajte i dodajte u činiju. Ostavite sa strane.
2. korak: Kuvanje čokoladnog sirupa
U šerpi sjedinite šećer, margarin, kakao i vodu. Stavite na srednju vatru i dovedite do ključanja, neprestano miješajući. Kuvajte 5–6 minuta.
U vodi istopite kašičicu instant kafe koja će dodatno naglasiti čokoladne note u sirupu.
Umjesto oraha možete koristiti lješnike, bademe ili pistaće. Samo ih malo prepecite na suvom tiganju kako biste im pojačali aromu.
3. korak: Miješanje sirupa, keksa i oraha
Prelijte čokoladni sirup preko keksa i dobro promiješajte da se svi sastojci sjedine.
4. korak: Sipanje u kalup
Smjesu sipajte u kalup prečnika oko 23 cm i čvrsto utisnite kako biste dobili ravnu površinu. Stavite kalup u frižider dok pravite preliv.
5. korak: Priprema preliva
Zagrijte slatku pavlaku u maloj šerpi. Kada počne da vri sklonite je sa vatre i u nju ubacite izlomljenu čokoladu. Ostavite da odstoji minut-dva, pa miješajte dok ne postane glatka glazura.
6. korak: Prelivanje kolača
Prelijte kolač i stavite u frižider na najmanje 2–3 sata prije serviranja. Po želji dekorišite orasima.
(Stvar ukusa/Mondo)