Najbolji uštipci po bakinom receptu: Mekani su kao duša i gotovi za tren oka

Isprobajte recept za bakine uštipke koji su brzi, mekani kao duša i savršeni za doručak.

Izvor: Shutterstock

Nema ničeg ljepšeg od mirisa tek prženih uštipaka koji ispune kuću i vrate vas pravo u djetinjstvo. Taj zvuk ulja u tiganju, miris koji se širi kuhinjom i prva topla porcija na tanjiru — sve podsjeća na dane kada je baka pravila doručak dok smo još bunovni sjedili za stolom.

Ovi uštipci su upravo takvi — mekani kao duša, lagani i penasti, a pripremaju se za svega nekoliko minuta. Idealni su za doručak uz sir i jogurt, ali i za popodnevni zalogaj kada želite nešto jednostavno, a utješno.

Najljepše kod ovog recepta je što se pravi od sastojaka koje već imate kod kuće. Ništa posebno, a rezultat savršen — baš onako kako su to znale naše bake.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

Tip jela: doručak

Porcije/Količina: 3-4 porcije

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Vrijeme prženja: 15 minuta

Ukupno vrijeme pripreme: 25 minuta

Težina: lako

Sastojci:

1 jaje

250 ml jogurta

1 prašak za pecivo

1 kašičica soli

oko 500 g oštrog brašna

ulje za prženje

Priprema:

Korak 1: Umutite osnovu tijesta

U većoj činiji sjedinite jaje i jogurt. Dobro ih umutite viljuškom ili žicom za mućenje dok ne dobijete glatku smjesu.

Korak 2: Dodajte prašak za pecivo i so

Ubacite prašak za pecivo i kašičicu soli, pa sve još jednom promiješajte da se sastojci ravnomerno rasporede.

Korak 3: Umjestite tijesto

Postepeno dodajte brašno, uz stalno mješanje, dok ne dobijete glatko i mekano tijesto koje se ne lijepi za ruke. Nema potrebe da tijesto narasta – odmah je spremno za oblikovanje.

Savjet plus: Ako želite da budu još mekši, dodajte kašiku kisele pavlake u tijesto – biće penasti i vazdušasti, baš kao kod bake!

Korak 4: Razvucite i isijecite tijesto

Na pobrašnjenoj površini razvucite testo oklagijom na debljinu od oko pola centimetra. Isijecite ga na kvadratiće, rombove ili trougliće – po želji.

Korak 5: Ispržite uštipke

U dubljem tiganju zagrejte ulje na srednjoj temperaturi. Kada se ulje ugrije, pažljivo spuštajte komade tijesta i pržite ih po nekoliko minuta sa obje strane, dok ne dobiju zlatno-smeđu boju.

Korak 6: Ocijedite višak ulja

Gotove uštipke vadite šupljikavom kašikom i odložite na papirne ubruse da upiju višak masnoće.

Korak 7: Poslužite i uživajte

Poslužite dok su topli, uz sir, pavlaku, ajvar ili domaći džem - po ukusu i prilici.