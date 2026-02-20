Bizarna situacija u saobraćaju: Otkačila se plinska cisterna i ostala na putu prema Zagrebu

Na dionici auto-puta koja vodi prema Zagrebu, u blizini mjesta Draganić, jutros je zabilježen nesvakidašnji i potencijalno opasan incident.

Izvor: Screenshot/GP Maljevac

Prema informacijama koje su se pojavile na društvenim mrežama, sa tegljača se u toku vožnje otkačila plinska cisterna i ostala na putu.

Informaciju je prva podijelila stranica GP Maljevac, koju prati veliki broj vozača iz regiona. Uz fotografiju cisterne koja stoji sama na putu, upućen je i polušaljiv, ali ozbiljan apel vozačima.

"Na dionici kod Draganića u smjeru Zagreba, nekome se otkačila plinska cisterna s tegljača. Vozače molimo da provjere retrovizore i utvrde nedostaje li kome prikolica", navodi se u objavi.

Iako situacija na prvi pogled djeluje bizarno, ona predstavlja ozbiljan sigurnosni rizik, s obzirom na to da je riječ o teretu koji prevozi plin i koji se našao putu.

Za sada nema izvještaja o saobraćajnim nezgodama uzrokovanim ovim događajem, niti informacija o tome da li se vozač kamiona vratio po izgubljeni teret.

Vozačima koji se kreću ovim pravcem savjetuje se pojačan oprez dok nadležne službe ne osiguraju lokaciju i uklone cisternu sa puta.