Izručen iz Hrvatske: U KPZ Doboj sprovedeno lice za kojim je aktivna međunarodna potjernica

Policijski službenici Okružnog centra Sudske policije Doboj sproveli su juče osumnjičenog B.R. (1994) iz Petrova, a za kojim je aktivna međunarodna potjernica.

Izvor: MONDO

Osumnjičeni je u BiH izručen iz Republike Hrvatske.

"Policijski službenici Okružnog centra Sudske policije Doboj preuzeli su lice od Granične policije BiH u Brodu i sproveli u pritvorsku jedinicu KDZ Doboj radi izdržavanja mjere pritvora koji mu je određen rješenjem Okružnog suda u Doboju, saopšteno je iz Sudske policije RS.

Kako navode, protiv osumnjičenog je pokrenut krivični postupak zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga, a za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od jedne do deset godina.

