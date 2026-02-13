Sudska policija RS uhapsila dvije osobe i predala ih u zatvore

Sudska policija Republike Srpske uhapsila je dvije osobe osuđene na zatvorske kazne, Z. G. iz Šipova i D. S. iz Amajlija kod Bijeljine i predala ih u kazneno-popravne zavode.

Izvor: MONDO

Na osnovu naredbe Osnovnog suda u Mrkonjić Gradu uhapšen je Z. G. iz Šipova osuđen za sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje.

Z.G. je sproveden i predat pripadnicima Kazneno-popravnog zavoda Banjaluka, saopštila je Sudska policija Republike Srpske.

U Bijeljini je na osnovnu naredbe Osnovnog suda uhapšen D. S. iz Amajlija, koji je osuđen za nanošenje teške tjelesne povrede.

D.S. je sproveden i predat u Kazneno-popravni zavod Foča.