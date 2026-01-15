logo
Vojvodina krade fudbalera Crvenoj zvezdi: Zbog Stankovićeve odluke ide u Novi Sad?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Ruski fudbaler Jegor Prucev mogao bi kao slobodan igrač da pređe iz Crvene zvezde u Vojvodinu, nakon što mu Dejan Stanković nije dao šansu.

Jegor Prucev prelazi u Vojvodinu Izvor: MN PRESS

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković imao je namjeru da ruskog fudbalera Jegora Pruceva priključi treninzima prvog tima tokom zimskih priprema u Antaliji, ali... Nakon samo par dana postalo je jasno da Rus neće biti dio Crvene zvezde u proljećnom dijelu sezone, nakon čega je njegov otac burno reagovao tokom razgovora za ruske medije.

Prucev je vraćen u OFK Beograd, vjerovatno dogovor o produžetku ugovora sa Zvezdom nije bio ni blizu, a to bi mogao da iskoristi drugi srpski klub. Navodno, Vojvodina je već spremna da na kraju sezone "ukrade" Jegora Pruceva i dobije kapitalno pojačanje za narednu takmičarsku godinu.

Otac talentovanog fudbalera najavio je da će on na kraju sezone promijeniti sredinu jer ne želi da ostane u Crvenoj zvezdi, a ranije su se provlačile priče da Jegor nije zainteresovan za transfer u Rusiju - odakle su se klubovi interesovali za njega. Možda bi bio zainteresovan za ostanak u Srbiji, jer dobro poznaje prilike u Superligi, a to bi bio važan adut Vojvodini koja želi da ga vidi u svojim redovima.

Tokom jesenjeg dijela Superlige Srbije ruski fudbaler Jegor Prucev odigrao je osam mečeva i tri puta asistirao u dresu OFK Beograda, a i proljećni dio sezone odradiće u istom klubu. Za Crvenu zvezdu je nastupio na 25 mečeva i zabilježio tri asistencije, a svojevremeno je bilježio odlične partije kada su ga crveno-bijeli poslali na pozajmicu u Celje sa kojim je osvojio titulu i Kup Slovenije. Zvezda ga je u ljeto 2022. godine platila 900.000 ruskom Sočiju.

