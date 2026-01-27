Navijači Zvezde ga obožavali, a on srušio Seltu u Beogradu: Poslije 26 godina ima poruku za Stankovića

Bivši napadač Crvene zvezde Goran Drulić prisjetio se meča protiv Selte 2000. godine u Beogradu.

Crvena zvezda se priprema za duel protiv Selte u osmom kolu grupne faze Lige Evrope, a prije 26 godina isti rival gostovao je na istom mjestu - tada je pogodak Gorana Drulića bio dovoljan za minimalan trijumf pred gostovanje u Španiji. Sjeća se legendarni napadač Zvezde tog meča, svog gola i koliko je jaka bila Selta.

Španski klub i sada ima izuzetan igrački kadar, ali Crvena zvezda ne smije da kalkuliše. Srpskom predstavniku na evropskoj sceni neophodna je pobjeda, a važan adut u toj borbi mogli bi da budu navijači, ako ispune tribine stadiona "Rajko Mitić" i ekipu poguraju u pravom smjeru.

"Kad vratim film unazad i pogledam svoje utakmice, uvijek sam mislio da sam protiv Meca igrao meč sa najviše publike. Međutim, sada vidim da je protiv Selte stadion bio pun do posljednjeg mjesta, da igla nije mogla da padne. Sjećam se da je atmosfera bila izvanredna i da se svih 90 minuta konstantno navijalo. Ljudi su imali ogromnu želju da isprate taj meč, naročito jer nam nije bilo dozvoljeno da utakmicu sa Lesterom igramo u Beogradu. Zbog toga su jedva čekali da ugoste jedan veliki inostrani tim poput Selte, koja je tada imala 16 ili 17 reprezentativaca u svom sastavu. Sama utakmica bila je prava borbena, i mi i oni smo bili pravi borci, nije bilo previše šansi, ali smo mi iskoristili jednu u Beogradu i u Španiju otišli sa tom malom, ali značajnom prednošću", prisjetio se Drulić za klupski sajt.

Nekadašnji napadač Crvene zvezde nada se pobjedi protiv Selte, ima želju za Dejana Stankovića, ali i poruku za sve navijače Crvene zvezde. Njih poziva da u velikom broju dođu na utakmicu koja bi Crvenu zvezdu mogla da "lansira" direktno u osminu finala Lige Evrope.

"Prije svega, poželio bih Dejanu Stankoviću da su mu svi igrači zdravi i da ih ima na raspolaganju. Takođe, volio bih da navijači Crvene zvezde dođu u velikom broju, da bodre i pomognu ekipi, jer je faktor dvanaestog igrača izuzetno važan. Želim im i da uživaju u jednoj prelijepoj utakmici. Obe ekipe imaju određenu vrstu pritiska, ali ne preveliku i vjerujem da nas očekuje lijepa i zanimljiva utakmica. Nadamo se pobjedi", zaključio je Goran Drulić.

Podsjećamo, Crvena zvezda pred osmo kolo Lige Evrope ima šansu da završi među osam najboljih timova u takmičenju jer se nalazi na 11. mjestu sa 13 osvojenih bodova. Za to je potrebno da tim Dejana Stankovića savlada španskog predstavnika, ali i da se poklope tri rezultata sa pet mečeva koje će navijači Zvezde pratiti. Zvezdi odgovara da Roma izgubi na gostovanju Panatinaikosu i da Ferencvaroš izgubi na gostovanju Notingem Forestu, odnosno da Betis ne pobijedi Fejnord, da Porto ne pobijedi Rendžers i da Genk ne pobijedi Malme. U teoriji, ubjedljiva pobjeda Crvene zvezde i ubjedljiv poraz Brage protiv Go Ahed Iglsa omogućili bi srpskom timu da pretekne ekipu koja ih je već pobijedila u ligakoj fazi takmičenja. Trenutno Braga ima za pet golova bolju gol-razliku i to je ubjedljivo najmanje izvodljiv scenario.