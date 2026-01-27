"Gdje sam to upropastio Zvezdu? Volio bih da mi neko pokaže": Srđan Jovanović prvi put odgovorio na kritike

Najbolji srpski sudija Srđan Jovanović prvi put izašao u javnost i odgovorio na kritike da ima favorita u derbiju. Zašto ne sudi "vječitima"? Evo šta kaže o tome.

Izvor: Super Indirektno kod Popa i Milana/Youtube/Printscreen

Najbolji srpski fudbalski sudija Srđan Jovanović (39) gostovao je na TV Una i govorio o tome zašto ne sudi "vječite derbije".

Poznato je da je Crvena zvezda nekoliko puta oštro istupala u javnosti zbog njega, čak i tražila njegovo "sklanjanje iz srpskog fudbala", a bilo je trenutaka kada su u Partizanu bili ljuti na njega, poput čuvenog gesta Sava Miloševića - šutiranja mikrofona na utakmici u Novom Sadu.

Objasnivši svoju poziciju, rekao je da prije svega odluku o tome ko će suditi "vječiti derbi" donosi komesar i da klubovi nemaju pravo da traže bilo čije izuzeće.

"Sudio sam četiri ili pet derbija, nisam siguran. Prva stvar, ta izuzeća ne postoje u svijetu, pa ni kod nas. To što neko napiše da ne želi nekog sudiju ne postoji kao pravilo - 'Nećemo njega da stavimo jer ga ne vole'. Ta priča otpada", rekao je on u emisiji "Super indirektno kod Milana i Popa"

Zašto ne sudi derbije? Sudija iz Beograda preusmjerava to pitanje ka nadležnom za delegiranje.

"Imao sam četiri derbija, pokazao sam da mogu da odsudim derbi. Zašto ih ne sudim? Najbolje je pitati onoga ko delegira, a to je komesar. On je trener, mi smo igrači. On odlučuje ko će da sudi, odnosno fudbalskim rječnikom - ko će da igra, a ko će da sjedi na klupi. Klub ima pravo da traži izuzeće, ali se to ne gleda"

"Teško je objasniti i suludo je da pokušavam"

Izvor: MN PRESS

Zašto ga onda komesar ne delegira za derbije?

"Italijan (Domeniko Mesina, predsjednik Sudijske komisije FSS, prim novin) kad je došao, odlučio se za drugog, oni prije njega takođe za drugog. Teško je objasniti, mislim da je neobjašnjivo i suludo da pokušam da objasnim. Prvi sam pristalica teze da nije dobro ni to da imamo situaciju kao kada je bio Milorad Mažić, pa da neko sudi deset derbija zaredom. Kada je utakmica Partizan - Zvezda imala naboj i značaj, kao u Kupu i prethodno dva derbija za titulu u Superligi, onda me je komesar stavljao, jer sudim jako takmičenje, sve je prošlo vrhunski i to je imalo smisla, jer ne treba trošiti ljude na derbi koji nema rezultatski značaj. Kada na primjer, Zvezda ima 10 bodova razlike, to je momenat da se da nekom drugom derbi. U Španiji, na primjer, se nikad ne ponavljaju sudije El Klasika, ali oni imaju šest-sedam sudija koji su vrhunski"

Na komentare da je "pokrao" ili "upropastio Zvezdu" u derbiju, Jovanović odgovara kontrapitanjem - kada?

"Volio bih neko da mi kaže i pokaže gdje sam to 'upropastio' Zvezdu na derbiju. Čak ne na derbiju, nego uopšte. Volio bih da mi pokaže, jer nije samo Zvezda, već je i Partizan bio protiv mene kada je Savo Milošević izlazio sa terena, šutirao mikrofon, bili su ljuti, 'Nećemo Srđana Jovanovića' i slično. Ne pogađa me to, jer znam da sam ispravan".

"Klubovi to rade sa namerom"

Izvor: MN PRESS

Rekao je Jovanović da je u pitanju medijski pritisak.

"U tim derbijima bile su dvije pobjede Zvezde, jedan neriješen i jedna pobjeda Partizana. Imam dobru statistiku, da bih odgovorio zvezdaškoj javnosti na taj pritisak - medijski pritisak na sudiju. Na mene ne može da se izvrši pritisak druge vrste, to mi je mana, slabo sam podložan pritisku. Mogu samo medijski da izvrše pritisak, 'Ovaj sudi za Partizan', negde bi trebalo da 'unesem' to i da im suđenjem pokazujem da nisam partizanovac i da 'lijepo' sudim - jednima, drugima ili trećima. Klubovi to rade sa namjerom"

"Pitao sam vještačku inteligenciju prije neko veče koliko je utakmica sudio Srđan Jovanović Crvenoj zvezdi. Bilo je 14 pobjeda Zvezde, jedna izgubljena. U 95 odsto utakmica koje sam sudio Zvezdi, Zvezda je pobijedila. Bilo je 25 utakmica Partizana, u njima osam neriješenih i pet poraza Partizana. To mi kaže 'AI'. Na moje pitanje zašto Zvezda neće da joj sudim, vještačka inteligencija mi da ogroman tekst i uglavnom se sve svodi na opšte zamjerke. Na moje pitanje da li je to medijski pritisak na sudiju, odgovara mi 'Apsolutno, to je medijski pritisak na fudbalskog sudiju'. Taj pritisak na mene ne radi, neefikasan je, kada god sudim tim dvjema ekipa, Zvezdi i Partizanu međusobno ili njima protiv drugih klubova, imam pred sobom samo 'Ekipu A' i 'Ekipu B'".

"Potrebniji sam derbiju nego derbi meni"

Izvor: MN PRESS

Rekao je Jovanović da je svoje snove ostvario kada je prvi put sudio derbi i da mu je sada lijepo i na manjim mečevima.

"Ljudi, iskreno da vam kažem, imao sam iskrenu želju da sudim derbi, jer sam Beograđanin, sa ovog asfalta, išao sam kao dijete i na Partizan i na Zvezdu jer sam volio fudbal i niko sa strane ne može da mi kaže šta je derbi. Odsudio sam jedan i stvarno zadovoljio svoje potrebe. Potom sam sudio još tri i mislim da je u ovom trenutku Srđan Jovanović potreban derbiju, nego derbi meni. Sudio sam velikim klubovima, lakše mi da kažem kojem nisam nego kome jesam i ne moram da sudim više ni Partizanu i Zvezdi, što se mene lično tiče. OK mi je sa mojim utakmicama, koje uglavnom i sudim, Čukarički - Napredak, Napredak - Radnički Niš, Javor, nema mnogo navijača, uživamo", kazao je on.