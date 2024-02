Zvezda se hitno oglasila zbog Partizana! "Taj čovjek mora da se skloni iz srpskog fudbala"

Crvena zvezda se oglasila zbog suđenja u Surdulici i izrazila nezadovoljstvo zbog VAR sudije Srđana Jovanovića sa kojima je godinama u sukobu.

Crvena zvezda se poslije pobjede nad Čukaričkim (3:0) oglasila saopštenjem zbog suđenja na meču "vječitog" rivala u Surdulici. Partizan je savladao Radnik 2:1 (0:0) uz mnogo muke, a crveno-bijeli su ljuti na Srđana Jovanovića koji nije sudio ovaj meč, nego je sjedio u VAR sobi.

Upravo je iz nje pozvao glavnog arbitra Milana Milanovića da provjeri svoju odluku iz 60. minuta, kada je dosudio penal za Radnik, a pregledanjem usporenog snimka poništio je jedanaesterac. Prenosimo saopštenje crveno-bijelih:

"Crvena zvezda je zgrožena režijom meča između Partizana i Radnika u Surdulici, koju je direktno sproveo Srđan Jovanović iz VAR sobe. Tražimo od Fudbalskog saveza Srbije da se tom sudiji, koji je obrukao srpski fudbal nedavno i u Evropi, potpuno zabrani pristup svim utakmicama Crvene zvezde i Partizana, jer je po ko zna koji put direktno uticao na to da Partizan pobijedi i ciljano im pomogao. Često je to činio i u direktnim okršajima sa Crvenom zvezdom, a sada mora da im pomaže i u mečevima sa posljednjeplasiranim ekipama na tabeli. Kad god ima priliku on svojim odlukama utiče na neregularnost takmičenja i svojim odlukama direktno doprinosi pobjedama Partizana. Njegovoj bahatosti i bezobrazluku neće biti kraja sve dok čelni ljudi FSS ne donesu konkretnu odluku. Za dobrobit srpskog fudbala taj čovjek se mora skloniti iz srpskog fudbala", poručeno je s Marakane.

Crvena zvezda još od 161. "vječitog" derbija, na kome je poništen gol Milunovića, ne želi da joj Srđan Jovanović sudi utakmice, s naglaskom na mečeve s Partizanom i nerijetko je izražavala nezadovoljstvo njegovim radom.

Pogledajte i situaciju iz Surdulice poslije koje je Jovanović pozvao Milanovića i savjetovao da pogleda usporeni snimak:

