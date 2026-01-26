logo
Delije objavile saopštenje: "Nijedna borba nema smisla ako nema ljudi"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Navijači Zvezde pozvali sve koji vole crveno-bijele da dođu na utakmicu protiv Selte i pruže podršku ekipi u Ligi Evrope

Saopšenje Delija pred utakmicu Crvena zvezda Selta Izvor: MN PRESS

Navijačka grupa Delije Sever oglasila se pred utakmicu Zvezda - Selta u posljednjem kolu Lige Evrope na "Marakani". Ulog tog meča je plasman u Top 8 i direktno u osminu finala ili pozicija u vrhu timova koji će igrati u plej-ofu, što je jako značajno pred januarski žrijeb po novim pravilima.

Tim povodom, navijači Crvene zvezde poručili su svima koji vole crveno-bijele da nijedna borba nema smisla ako nema ljudi na stadionu. I zato su pozvali sve da dođu na "Marakanu" i da podrže ekipu Dejana Stankovića protiv Španaca.

"Delije, naš klub se u četvrtak bori za direktan ulazak u osminu finala Lige Evrope! U najgorem slučaju imamo plej-of i zagarantovan početak proljeća u Evropi! Mi, Sever, moramo da damo sve od sebe da prvo brojnošću pokažemo koliko nam je stalo, da naš tim pokuša da napravi novi podvig i pobjedi petu utakmicu zaredom u Evropskom takmičenju!

Ovo do sada je već za istoriju ali hajde da nastavimo da je pišemo.

Nijedna borba nema smisla ako nema ljudi! Ne sumnjamo da će ljudi prepoznati momenat i ispuniti za početak sjevernu tribinu a onda i druge i dati vjetar u leđa našem timu da pokuša da napravi čudo! Za to čudo je preduslov da uopšte probamo, pune tribine! Ova utakmica spada u red onih koje se čekaju a onda i pamte i prepričavaju! Pun stadion zaslužuje ovaj uspjeh i ova borba u koju ulazimo! Prije 26 godina ovaj isti protivnik u mnogo nižem dijelu takmičenja, izazvao je pažnju da su sve tribine bile krcate! Danas je taj protivnik podjednako atraktivan kao i tad, samo je ulog mnogo veći! Da popunimo Sever i ostale tribine i da zajedmo sa njima na terenu probamo da dođemo do čuda! Ovo je i provjera koliko se zaista voli Zvezda i cijene njeni uspjesi u Evropskim okvirima!

SVI NA STADION!", poručile su Delije.

