"Hoću da dominiram, imam fenomenalan tim": Dejan Stanković želi pobjedu Zvezde protiv Selte

Crvena zvezda igra protiv Selte u posljednjem kolu ligaškog dijela Lige Evrope, a tim Dejana Stankovića želi pobjedu koja ostavlja nadu za Top 8.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda i Selta igraju 29. januara od 21.00, a trener srpskog kluba Dejan Stanković održao je konferenciju za medije na kojoj je najavio susret.

Bila je to uvertira za povratak Dejana Stankovića pred navijače Zvezde, koji su ga obožavali i kao igrača i tokom prvog trenerskog mandata.

"Vidjećemo šta će nam utakmica donijeti, da li ćemo biti defanzivniji. Ideja nije da stanemo ispred gola. Bićemo spremni ako budemo morali. Meni je ova utakmica puna pritiska, ja volim pritisak. Kapiram kako je ekipa imala pritisak, kako su bili pod moranjem. Biće i sada, igramo pred 35-40 hiljada, naša je obaveza. Možemo u Top 8, ali je to ogromna matematika. Naša je obaveza da budemo najbolji. Uvijek će biti emocija kad budem prolazio kroz tunel. Biće drugačija kontrola. Moramo kao u Malmeu, biti fokusirani, pratiti detalje. Oni se bore za sam vrh, za Evropu kroz špansko prvenstvo. Sa poštovanjem treba da pričamo o njima. Izgledaju lijepo, igraju dobar fudbal. Prioritet im je da igraju Evropu. Očekujemo brzog, kvalitetnog protivnika. Radili smo da budemo svježi. Ne volim ni kad se mnogo uveliča. Oni su imali jednu prijateljsku, znali smo gdje je naša snaga, možda nisu bili fizički spremni. Uspjela nam je taktika, sada smo spremili drugačije, vidjećemo", rekao je Stanković.

Samo je Frenklin Tebo Učena van konkurencije.

"Počeo je da trenira. Sledjeće nedjelje će biti u timu. Imam 24 igrača na treningu, slatke muke, prijatno me boli glava", rekao je Stanković i dodao: "Selta voli da se nametne. Ako im dozvoliš 5-6 pasova, oni su rotirali, moraš da se spustiš dole i trpiš. Ako izvršiš pritisak, može da bude problem i za njih. Mogu da dođu od golmana do golmana, mogu da izgube loptu u gradnji napada. Brzi su, imaju po 20 situacija 1 na 1 u završnoj trećini, po krilima. Kada krilo ima 20 prilika... Rade izolacije na stranu. Vidjećemo šta će nam teren odgovoriti", rekao je Stanković.

Na pitanje ko će igrati, Stanković kaže:

"Vidim da vi znate prije mene, a malo me dijeli da se opkladim sa vama da više za velike utakmice nikada nećete pogoditi startnih 11. Mogu da pomiješam markere... A možda ne znate ni za ovu utakmicu", rekao je Stanković.

"Nećemo odustati, probaćemo da dominiramo kod kuće. Imam fenomenalnu ekipu, igram kod kuće, imam podršku. Za mene je pritisak, ja ga želim. Kod mene nema relaksacije. Želim da ostavimo fenomenalan utisak. Ne želim da bude manje nego u Malmeu, ali će utakmica biti drugačija", kaže Stanković.

Mirko Ivaniće je spreman za meč.

"Dobro se osjećam. Treniram sa ekipom desetak dana, sve je u najboljem redu, biću spreman. Igramo protiv fantastične ekipe koja igra odlično i u Španiji. Čeka nas teška utakmica. Malo je rasterećenije dočekujemo, do sada smo bili opterećeni. Sada imamo šanse da prođemo u Top 8, to nas dodatno motiviše, ali je malo manje pritisak u odnosu na dosadašnje utakmice", rekao je kapiten Crvene zvezde Mirko Ivanić.

Ponovo će Dejan Radonjić biti uz fudbalere Crvene zvezde, kao što je to bio slučaj u Švedskoj.

"Radoja je moj veliki prijatelj, igrali smo zajedno u Vojvodini. On je otišao u Seltu, imao sam ponudu godinu dana kasnije, ali nisam otišao. Čuo sam se sa Radojom, dolazi sutra da gleda. Treba nam pun stadion, biće značajan svaki navijač. Malo je vladalo neko razočaranje, nije gledalo utakmice navijača koliko smo očekivali. Zaslužili smo da bude pun stadion, da se ispuni svaka stolica", rekao je Ivanić.