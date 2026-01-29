logo
Strahinja Eraković ponovo u Zvezdi: Sve je završeno, veliko pojačanje stiže na Marakanu

Strahinja Eraković ponovo u Zvezdi: Sve je završeno, veliko pojačanje stiže na Marakanu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Srpski fudbaler Strahinja Eraković vratio se u Crvenu zvezdu.

Strahinja Eraković vratio se u Crvenu zvezdu Izvor: SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

Već danima govori se da bi Strahinja Eraković (25) mogao ponovo da zaduži dres Crvene zvezde. Čini se da će to uskoro postati i zvanična vijest. Dejan Stanković dobio je dugo željeno pojačanje - Strahinja Eraković se vraća na Marakanu, pošto je dogovor postignut neposredno pred utakmicu sa Seltom, saznaje Sportal. Dvadesetpetogodišnji štoper ponovo će obući dres kluba u kojem je napravio prve fudbalske korake.

Eraković je ponikao u Crvenoj zvezdi, prošavši sve mlađe kategorije, a jednu sezonu proveo je i u Grafičaru, gdje je pokazao sav svoj talenat. Od tada je njegov put vodio ka prvom timu Zvezde. U sezoni 2021/2022 postao je standardni član prvog tima i odigrao ključnu ulogu u plasmanu kluba u osminu finala Lige Evrope, gdje je Zvezda ispala od Rendžersa. Nakon još jedne uspješne sezone, Eraković je prešao u Zenit.

U Sankt Peterburg stigao je 2023. godine, tokom ljeta, potpisavši četvorogodišnji ugovor sa renomiranim ruskim klubom. Tamo je osvojio Premijer ligu, Kup i Superkup Rusije. Prije toga, sa Crvenom zvezdom osvojio je tri titule Superlige Srbije i isto toliko nacionalnih kupova, a u sezoni 2022/2023 bio je i član tima sezone. Njegov povratak znači da Zvezda dobija značajno pojačanje pred nastavak sezone.

Tagovi

Strahinja Eraković FK Crvena zvezda Superliga Srbije

