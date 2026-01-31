"Nadao sam se da će Zvezda da izvuče Dinamo": Vučić o evropskom proljeću crveno-bijelih

Predsjednik Srbije se nadao duelu Zvezde i Dinamo Zagreba u fudbalu, a u košarci smatra da su crveno-beli po kvalitetu tima u evropskom vrhu

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na TikToku je u razgovoru sa građanima govorio o evropskim uspjesima Zvezde u košarci i fudbalu. Prije svega, rekao je da se nadao dvomeču Zvezde i Dinamo Zagreba u plej-ofu Lige Evrope, što se ipak neće desiti jer će crveno-bijeli igrati protiv Lila.

"Nadao sam se da će da izvuče Dinamo, pošto je bio jači od Zvezde prije", kazao je Vučić na svom TikTok kanalu.

Govoreći o košarci, Vučić je rekao da smatra da je Zvezda u evropskom vrhu prema snazi tima.

"Što se košarke tiče, mislim da Zvezda ima četvrti ili peti najbolji tim u Evropi i sa njim može da ide. Obično sam saglasan sa onim što govori (bivši trener, stručni konsultant Arene, Vlade) Đurović, nisam u svemu. Kada je u pitanju Zvezda, mislim da su bolji i od Reala, Barselone, Valensije...", dodao je Vučić.