(K)iks Zrinjskog u derbiju Hercegovine, Borac na +6 u borbi za titulu!

(K)iks Zrinjskog u derbiju Hercegovine, Borac na +6 u borbi za titulu!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Zrinjski i Široki Brijeg su remizirali rezultatom 1:1 u derbiju 22. kola Premijer lige BiH.

Premijer liga BiH Zrinjski Široki Brijeg 1:1 Izvor: HŠK Zrinjski

Kraj 22. kola Premijer lige BiH bio je rezervisan za hercegovački derbi između Zrinjskog i Širokog Brijega, koji je završen remijem rezultatom 1:1.

Najzadovoljniji ovakvim ishodom može da bude Borac, koji je uz trijumf nad Slogom Meridian (0:4) prije dva dana prednost nad Mostarcima u borbi za titulu uvećao na šest bodova (Borac 50, Zrinjski 44).

Nakon što prvo poluvrijeme nije ponudilo pogotke, u 50. minutu se zatresla mreža Širokog Brijega. Adi Nalić je šutirao prema gostujućem golu, ali je lopta u ruku pogodila Marko Šuto. Nije se oglasio arbitar Sabrija Topalović, ali je reagovala VAR soba i pozvala ga da pogleda snimak. Pokazao je potom sudija iz Zenice na bijelu tačku, sa koje je precizan bio Matej Šakota.

Izvor: HŠK Zrinjski

Ipak, samo devet minuta je bilo potrebno timu sa Pecare da izjednači, praktično ni iz čega. Sa desne strane je mlak centaršut uputio poljski internacionalac Hubert Sobol. Golman Zrinjskog Goran Karačić je loše intervenisao izbivši loptu samo do Mate Stanića, koji je iz neposredne blizine uspio da postigne šesti pogodak u sezoni.

U sljedećem kolu Zrinjski će gostovati Željezničaru, ali će prethodno putovati u London, na revanš protiv Kristal Palasa u plej-inu za osminu finala Konferencijske lige (četvrtak). Široki Brijeg će na Pecari ugostiti Slogu Meridian, kada će na klupi Dobojlija ponovo debitovati Nedim Jusufbegović.

(mondo.ba)

Pagi

Šampionska zvona zvone. Ovoga puta jurišamo na Ligu Evrope

