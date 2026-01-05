logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crvena zvezda poslala ponudu za fudbalera Radnika

Crvena zvezda poslala ponudu za fudbalera Radnika

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda je izgleda u Radniku iz Surdulice pronašla rješenje za desno krilo. Daglas Ovusu mogao bi da postane najskuplji fudbaler srpskog fudbala, makar od onih koji su prešli iz jednog u drugi domaći klub.

zvezda poslala ponudu za daglasa ovusua Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES

Crvena zvezda otišla je na pripreme sa jednim od trojice najavljenih pojačanja. U avionu za Tursku našao se Jegor Prucev, na čijem je povratku s pozajmice insistirao Dejan Stanković, dok se svakog dana očekuje da će se ekipi pridružiti i Džej Enem iz OFK Beograda, odnosno Lazar Jovanović iz Štutgarta.

Međutim, izgleda da tu neće biti kraj iako je s "Marakane" najavljeno nikad manje pojačanja tokom ove zime. Crvena zvezda je navodno poslala ponudu za Daglasa Ovusua u Surdulicu, prenosi "Sport Klub".

U pitanju je talentovani krilni napadač iz Gane, koji inače posjeduje i srpske papire, a koji je tokom jeseni bio jedan od najboljih igrača Superlige Srbije. Ima samo 19 godina i u Radniku ne mogu da se odbrane od ponuda za njega, a navodno su već dobijali i ponude veće od dva miliona evra. Vjeruje se da je sličan iznos "na papirić" napisala i Zvezda, opipavajući puls kluba sa juga Srbije.

Ovusu je dao sedam golova za Radnik ove sezone.

Za sada nije poznato da li je njegov dolazak povezan sa dolaskom Lazara Jovanovića, koji je takođe viđen na mjestu desnog krila, a gdje Crvena zvezda takođe ima i Luku Zarića, Šavija Babiku, pa i Nemanju Radonjića koji je dobio "ćuške" ove zime.

Prethodno se spominjalo da je za Daglasa Ovusua zainteresovan i belgijski Vestrlo, kao i neki klubovi iz Azije.

S kim Zvezda igra na pripremama?

  • 6. januar - Manhajm (Njemačka)
  • 10. januar - Arau (Švajcarska)
  • 11. januar - Debrecin (Mađarska)
  • 15. januar - RB Salcburg (Austrija)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:25
Poruka Dejana Stankovića navijačima Crvene zvezde
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda FK Radnik Surdulica

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC