Ruski fudbaler Jegor Prucev vraćen sa pozajmice u OFK Beogradu i odmah poslat na pripreme Crvene zvezde.

Izvor: MN PRESS

Snijeg je zavijao u Beogradu, a fudbalerima Crvene zvezde narednih dana neće biti ni u mislima. Samo dan nakon prozivke na stadionu "Rajko Mitić", novi trener Dejan Stanković je ekipu poveo u toplije krajeve. Baza će biti Antalija, a mjesto u avionu zauzeo je i ruski fudbaler Jegor Prucev. Iako nije bio na prozivci, talentovani fudbaler će imati priliku da se nametne novom šefu stručnog štaba.

Kao što je Zvezdan Terzić i najavio na prozivci pred zimske pripreme, prekinuta je pozajmica Jegora Pruceva u OFK Beogradu, a on će u proljećnom dijelu sezone biti na raspolaganju Stankoviću. Biće to veoma neobična situacija, jer je Dejan Stanković u moskovskom Spartaku trenirao njegovog starijeg brata, jednog od najboljih veznih igrača ruskog šampionata.

Vidi opis Dejan Stanković odmah dobio šta je tražio: Zvezda i "novo lice" povela na pripreme u Tursku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 8 8 / 8

Sa druge strane, na pripremama Crvene zvezde neće biti mladog golmana Vuka Draškića, koji je bio na okupljanju ekipe u subotu prepodne. Na zvaničnom sajtu kluba nisu navedeni razlozi njegovog izostanka, ali će Stanković imati četiri golmana na raspolaganju - dvojicu stranaca i dvojicu koji su ponikli u Crvenoj zvezdi. Ovo je spisak igrača Zvezde na pripremama:

Golmani: Mateuš, Omri Glazer, Ivan Guteša, Savo Radanović

Odbrana: Nikola Stanković, Jung Vu Seol, Frenklin Tebo Učena, Stefan Gudelj, Stefan Leković, Miloš Veljković, Adem Avdić, Nair Tiknizjan

Vezni red: Mahmudu Bađo, Rade Krunić, Timi Maks Elšnik, Tomas Handel, Vasilije Kostov, Dimitrije Šarić, Jegor Prucev, Mirko Ivanić, Vladimir Lučić, Aleksandar Katai, Nemanja Radonjić, Felisio Milson, Uroš Đorđević, Đorđe Ranković, Luka Zarić

Napad: Bruno Duarte, Marko Arnautović, Aleksa Damjanović

Ekipi će se u Antaliji priključiti Šavi Babika koji u nedjelju direktno stiže iz Afrike u Tursku, dok će Rodrigao na raspolaganju Dejanu Stankoviću biti od 6. januara. Takođe, očekuje se da već u narednim danima stignu i prva pojačanja. Zvezdan Terzić je na početku priprema otkrio da su pregovori sa pojedinim igračima u završnoj fazi.

Bonus video:

Pogledajte 00:25 Poruka Dejana Stankovića navijačima Crvene zvezde Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)