Ko je Dimitrije Šarić (17), novi biser Crvene zvezde?

Talentovani Dimitrije Šarić trebalo bi ozbiljnije da osjeti seniorski fudbal tokom priprema Crvene zvezde u Antaliji, a zatim da Dejanu Stankoviću pokaže zašto ga u klubu smatraju biserom srpskog fudbala.

Crvena zvezda je u subotu prepodne počela pripreme za proljećni dio sezone, nakon što je Dejan Stanković na stadionu "Rajko Mitić" izvršio prozivku. Kao što je to tradicija, na početku zimskih priprema bilo je i novih lica u svlačionici - priključeno je nekoliko najtalentovanijih igrača u klubu, kako bi sticali iskustvo i pokušali da se nametnu novom šefu stručnog štaba.

Među onima koji su dobili poziv da ove zime rade sa prvim timom ističe se ofanzivac Dimitrije Šarić (17), koji je tokom jeseni nosio dres Crvene zvezde, ali u kategoriji omladinaca. Izuzetno talentovani momak rođen u Zemunu skrenuo je pažnju na sebe spektakularnim nastupima u prethodnih nekoliko mjeseci, pa je sasvim logično što je Zvezda odlučila da ide na pripreme.

Bio je to prirodan korak, nakon što mu je u posljednjem kolu jesenjeg dijela prvenstva Vladan Milojević dao priliku da debituje u seniorskom fudbalu. Na meču protiv Mladosti iz Lučana Šarić je u nadoknadi dobio priliku da debituje i tako - ispostaviće se kasnije - bio posljednji potez Vladana Milojevića u njegovom drugom mandatu na klupi Crvene zvezde. Vrijeme je da javnost malo bolje upozna Šarića.

Ko je Dimitrije Šarić?

Tokom jesenjeg dijela prvenstva, Šarić je bio jedan od najboljih igrača u omladinskom timu Crvene zvezde koji predvodi trener Nenad Milijaš. Sa ove tačke gledišta može se reći da je to bio sticaj okolnosti, jer je Šarić dio sezone proveo na poziciji koja mu nije prirodna, a na kojoj bi u seniorskom fudbalu mogao da zablista u punom sjaju.

Na samom početku sezone Dimitrije Šarić je projektovan za startera na desnom krilu, ali su povrede uticale na njegovo pomjeranje u sredinu terena. Aleksa Vasilić se povrijedio prije početka sezone, a Pavle Štulić na polovini jesenjeg dijela, pa je Dimitrije Šarić preuzeo ključeve tima - postao je centralni vezni, ofanzivni vezni, čak i startni napadač u timu Nenada Milijaša. I na svim pozicijama snalazio se kao da je baš za to mjesto u timu rođen.

Na 16 mečeva u Omladinskoj ligi Srbije postigao je četiri gola i još četiri puta asistirao, a na četiri meča u Ligi šampiona za omladince imao je četiri gola i dvije asistencije. Posebno se istakao u revanšu protiv Banjika iz Ostrave, kada je imao dva gola i dvije asistencije u pobjedi (4:2) za prolaz u drugo kolo. Između ostalog, Šarić je na tom meču postigao gol sa polovine terena!

Ko su otac i brat Dimitrija Šarića?

Pažnja koju će u narednim godinama dobijati Dimitrije Šarić biće ogromna, ali bi moglo da mu pomogne to što u samoj porodici ima uzore. Njegov otac je Dejan Šarić, nekadašnji napadač Zemuna koji je imao internacionalnu karijeru u Grčkoj i Kini. Dejan je svojevremeno igrao u elitnom rangu tadašnje "okrnjene" Jugoslavije, a istim putem krenula su dvojica njegovih sinova.

Oni koji detaljnije prate srpski fudbal sigurno znaju i Marka Šarića (27), izuzetno snažnog napadača Napretka iz Kruševca. Nekadašnji omladinac Čukaričkog sticao je iskustvo na pozajmicama u IMT-u, Radničkom iz Pirota i Radu, a zatim je igrao za Metalac iz Gornjeg Milanovca, Nefči iz Uzbekistana, Napredak, kineski Ćingdao Hainu, Javor i ponovo kruševački tim.

Računajući i mečeve baraža za opstanak Marko Šarić ima čak 138 mečeva u elitnom rangu srpskog fudbala, a na njima je postigao 25 golova i šest puta asistirao saigračima. Odigrao je i 11 mečeva u Kupu Srbije, a na tim utakmicama je dva puta bio precizan. Svojevremeno je postigao gol i protiv Crvene zvezde - kao igrač Rada izjednačio je i postavio konačnih 2:2 u maju 2021. godine.

Ko je još priključen prvom timu?

Pored već standardnih prvotimaca, a Dejan Stanković je rekao da računa na svakog od njih, Crvena zvezda na pripreme vodi i nekoliko talentovanih momaka koji tek treba da se dokazuju. Malo iskustva u seniorskom fudbalu imaju golmani Vuk Draškić i Savo Radanović, pa će oni imati priliku da uče od Mateuša, Glazera i Guteše.

Sa druge strane, priliku da osjete kako je to odraditi zimske pripreme sa prvotimcima Crvene zvezde imaće defanzivac Stefan Gudelj, Uroš Đorđević i Đorđe Ranković. Naravno, uz već pomenutog Šarića, ali i nešto iskusnije igrače koji su i dalje bonusi - sada već standardne prvotimce Stefana Lekovića, Adema Avdića, Vasilija Kostova, Luku Zarića i Aleksu Damjanovića.

(MONDO, Dušan Ninković)