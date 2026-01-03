Evo koga Dejan Stanković vodi sa Zvezdom na pripreme: Tražio jedno od Zvezdana Terzića pred "dril" u Antaliji

Sve o pripremama Crvene zvezde u Antaliji pod vođstvom novog-starog trenera, Dejana Stankovića

Novi trener Crvene zvezde u nedjelju će povesti ekipu na pripreme u Antaliju, gdje će njegov tim raditi u naredne dvije sedmice. Na dan okupljanja na stadionu "Rajko Mitić", novinarima je podijeljen spisak prezimena igrača koji će biti u avionu za Tursku.

Mahmudu Bađo, Rade Krunić, Timi Maks Elšnik, Tomas Handel, Vasilije Kostov, Dimitrije Šarić, Mirko Ivanić, Vladimir Lučić, Luka Zarić, Uroš Đorđević, Felisio Milson, Đorđe Ranković, Šavi Babika, Nemanja Radonjić, Napad: Aleksandar Katai, Bruno Duarte, Aleksa Damjanović, Marko Arnautović.

U odnosu na navedeni spisak, očekuje se da u nedjelju bude dopisano ime Džeja Enema, koji će doći iz OFK Beograda. Milson će se priključiti ekipi u subotu po podne poslije povratka sa Kupa afričkih nacija, Babika će doći u Antaliju u nedjelju, a Rodrigao će se pridružiti saigračima 6. januara.

Šta očekuje Zvezdu u Turskoj?

Trener Dejan Stanković rekao je da će njegov tim u 10 dana morati da ima pun fokus na nove informacije, analize i na smjernice sa treninga i utakmica. "Imamo desetak dana, potrebno je uložiti više fokusa u analizama i treninzima, pokušaću da što više prenesem na vas", rekao je on.

Njegov tim će u Turskoj odigrati četiri pripremne utakmice.

Zvezda - Manhajm. 6. januara

Zvezda - Arau 10. januara

Zvezda - Debrecin 11. januara

Zvezda - Salcburg 15. januara

Poslije toga, crveno-bijeli će se vratiti u Beograd na posljednje pripreme za meč protiv Malmea u gostima, 22. januara, u pretposljednjem meču ligaške faze Lige Evrope. Zvezda je u ovom trenutku praktično na samo bod do prolaza u sljedeću fazu.

Stanković tražio da niko ne ode

Sudeći prema riječima generalnog direktora Zvezde, Zvezdana Terzića, ne bi trebalo očekivati da se u tako ranoj fazi prelaznog roka događaju transferi. Novi igrači svakako nemaju pravo da igraju u dvije januarske evropske utakmice i zato će se Zvezda fokusirati da njima ojača tim za nokaut fazu, ako se u nju plasira.

Kada su u pitanju odlasci, Terzić je naglasio da je Dejan Stanković tražio da svi ostanu i da svima pruži šansu. Stanković je objasnio i zašto je to tražio.

"Rekao sam da Tiknizjan ostane i da se ne dira roster dok ne prođemo prvi dio priprema. Želim da vidim sve. Možda neko dobije drugu motivaciju, možda se oslobodi, možda mu samopouzdanje bude drugačije. Imao sam priliku to da doživim, da iskoče momci koji nisu bili u prvom planu. Zato sam želio da svi ostanu."

Ono što jeste potvrdio je da Zvezda pregovara sa Štutgartom o povratku Lazara Jovanovića, sina Laneta Jovanovića.

I klupsko rukovodstvo putuje na pripreme Zvezde

Generalni direktor Zvezde Zvezdan Terzić rekao je da je napravio grešku kada je minule jeseni propuštao domaće utakmice crveno-bijelih i da će zato od prvih dana 2026. biti uz ekipu. Počev od puta u Tursku.

"Sutra sam sa vama u avionu i do kraja maja nema izlaska, neću proviriti van kuće", rekao je Zvezdan Terzić ekipi, uz prijetnju da će "ili osvojiti titulu, ili ih neće biti".

