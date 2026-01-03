Dejan Stanković zaprijetio igračima Zvezde: "Momci, ne pokušavajte da me radite, gluposti neće proći"

Trener Zvezde iznio upozorenje svojim igračima na prvom sastanku

Izvor: MN PRESS

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković obratio se ekipi u svlačionici pred prvi zajednički trening i za početak, podsjetio sve na riječi velikog Zvezdinog funkcionera Vladimira Cvetkovića.

"Pred nama je lijep put, težak ali lijep. Znate i sami kolika je Zvezda. Volio je veliki funkcioner koji je radio ovdje, Vladimir Cvetković, da kaže - Zvezda je onolika koliko ste maštali o njoj prije nego što se te došli u nju. Tolika Zvezda treba da bude, za vas sve", rekao je Stanković.

Objasnio je Stanković da od igrača traži samo dvije stvari - da budu profesionalni i da pruže maksimum u svakom trenutku.

"Ništa od vas neću tražiti što nije normalno. Nisam došao da se vau, bijemo, da ne znam šta radimo, samo da budemo profesionalci i da date najbolje od sebe, prije svega svom saigraču pored, cijelom timu, cijelom stručnom štabu i cijelom klubu. Ništa više ne tražim, samo da budete fudbaleri profesionalci. Da li će biti teško? Biće teško, nema ništa lako, znate koliko ima težih poslova, mi radimo najljepši, a još nas i dobro plaćaju."

"Ono što pomislite, ja sam već uradio

Upozorio je na tom mjestu Stanković igrače na jedno.

"Momci, ono što vi pomislite da uradite, ja sam već uradio i zaboravio. Tako da nemojte da probate da me 'radite' na neke gluposti, jer neće proći sigurno. To sam sad rekao i o tome više neću pričati. Od mene će zavisiti, igra, odnos, ali od vas mnogo zavisi. Ko god mi se bude 'servirao' da li idemo dalje ili ne, to zavisi od vas."

Za kraj, Stanković je zahtijevao puni fokus tokom kratkih, dvonedjeljnih priprema za 22. januar i nastavak takmičenja u Ligi Evrope utakmicom protiv Malmea u gostima.

"Krećemo danas, imamo 10-ak dana, treba više fokusa u analizama, treninzima, pokušaću da što više prenesem na vas. Vjerujem u vas, Zvezda je napravila fenomenalne uslove, porasla kao klub, nisam bio četiri godine, ovo je neka treća dimenzija. Imate sve i prije svega Zvezda je napravila strašan tim. Nemojte da se lažemo. Dva i po - tri, četiri puta bolji ste od svih u ligi. Želim vam puno sreće."

