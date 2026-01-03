"Marko Arnautović? Mora mnogo toga se promijeni": Dejan Stanković mu poručio šta traži od njega

Dejan Stanković se javno obratio i Marku Arnautoviću na okupljanju za zimske pripreme Crvene zvezde
Novi trener Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je na subotnjem okupljanju na početku priprema da hoće bolje igre Marka Arnautovića (36).
"Treba da promijeni brzinu, treba da ubaci u petu i da ovdje uzme i da riješi sam sve. E sad, da bi to uradio, mora mnogo stvari da se promijeni. Moramo da izgledamo dobro, moramo da radimo jako, moramo da trčimo dobro. Neka i meni pokloni 15-ak utakmica kakve je imao u reprezentaciji u posljednjem periodu i biću presrećan", rekao je Stanković.
Mučio se Arnautović se povredama i fizičkom spremom praktično čitave jeseni i samo je u Ligi Evrope ostvario kontinuitet nastupa, mada i tu ne do kraja, jer je u posljednjem meču zaigrao povrijeđen i izdržao 45 minuta.
Generalni direktor Zvezde Zvezdan Terzić rekao je da Arnautović možda potcijenio domaće prvenstvo, nije bio potpuno spreman, možda i nije živio potpuno profesionalno kao što se na "Marakani" očekivalo.
U 17 nastupa za Zvezdu Arnautović je postigao četiri gola.
Bonus video: Dejan Stanković o Marku Arnautović