"Marko Arnautović? Mora mnogo toga se promijeni": Dejan Stanković mu poručio šta traži od njega

"Marko Arnautović? Mora mnogo toga se promijeni": Dejan Stanković mu poručio šta traži od njega

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Dejan Stanković se javno obratio i Marku Arnautoviću na okupljanju za zimske pripreme Crvene zvezde

Dejan Stanković o Marku Arnautoviću Izvor: MONDO/Dušan Ninković/Dušan Milenković/ATAimages

Novi trener Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je na subotnjem okupljanju na početku priprema da hoće bolje igre Marka Arnautovića (36).

"Treba da promijeni brzinu, treba da ubaci u petu i da ovdje uzme i da riješi sam sve. E sad, da bi to uradio, mora mnogo stvari da se promijeni. Moramo da izgledamo dobro, moramo da radimo jako, moramo da trčimo dobro. Neka i meni pokloni 15-ak utakmica kakve je imao u reprezentaciji u posljednjem periodu i biću presrećan", rekao je Stanković.

Mučio se Arnautović se povredama i fizičkom spremom praktično čitave jeseni i samo je u Ligi Evrope ostvario kontinuitet nastupa, mada i tu ne do kraja, jer je u posljednjem meču zaigrao povrijeđen i izdržao 45 minuta.

Generalni direktor Zvezde Zvezdan Terzić rekao je da Arnautović možda potcijenio domaće prvenstvo, nije bio potpuno spreman, možda i nije živio potpuno profesionalno kao što se na "Marakani" očekivalo.

U 17 nastupa za Zvezdu Arnautović je postigao četiri gola.

Stanković o Arnautoviću
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

