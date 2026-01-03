logo
Delije podržale Dejana Stankovića na prozivci fudbalera Crvene zvezde

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Trener Crvene zvezde Dejan Stanković imao je emotivan susret sa Delijama.

delije podrzale dejana stankovica i igrace Izvor: FK Crvena zvezda/Instagram/Printscreen

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković održao je prvu prozivku po povratku na Marakanu. Podršku crveno-bijelima pred početak priprema pružili su najvatreniji navijači koji su u velikom broju došli da podrže svoje ljubimce.

Odjekivali su stihovi popularnih pjesama u Ljutice Bogdana, a koliko je ovaj gest značio čovjeku koji je sa tribine stigao do mjesta prvog trenera dovoljno govore ovi kadrovi.

Stanković i Marko Arnautović su bili najglasniji i zapjevali sa navijačima, a posebno se bili emotivni kada je zagrmila pjesma: "Nek se Marakani vrate slavni dani".

Pogledajte kako je Stanković "sklopio pakt sa navijačima".

Prve riječi poslije prozivke

Dejan Stanković želi da ostavi veći trag u drugom mandatu na Marakani i to je odmah stavio igračima do znanja. Prvi cilj je plasman u nokaut fazu Lige Evrope, a potom titula šampiona Srbije.

 "Pred nama je lijep put, težak ali lijep. Znate i sami kolika je Zvezda. Volio je veliki funkcioner koji je radio ovde, Vladimir Cvetković, da kaže - Zvezda je onolika koliko ste maštali o njoj prije nego što se te došli u nju. Tolika Zvezda treba da bude, za vas sve", rekao je Stanković.

"Ništa od vas neću tražiti što nije normalno. Nisam došao da se bijemo, da ne znam šta radimo, samo da budemo profesionalci i da date najbolje od sebe, prije svega svom saigraču pored, cijelom timu, cijelom stručnom štabu i cijelom klubu. Ništa više ne tražim, samo da budete fudbaleri profesionalci. Da li će biti teško? Biće teško, nema ništa lako, znate koliko ima težih poslova, mi radimo najljepši, a još nas i dobro plaćaju".

00:35
Terzić o Stankoviću
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

Tagovi

Dejan Stanković Delije FK Crvena zvezda

