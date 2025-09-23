logo
"Zvezda je šampion 98,9 odsto": Da li je Partizan ostao bez titule u septembru?

"Zvezda je šampion 98,9 odsto": Da li je Partizan ostao bez titule u septembru?

0

Prema ocjeni specijalizovanog profila "Football Meets Data" gotovo sigurno će opet Crvena zvezda biti šampion Srbije. Da li su potcijenili Partizan?

Football Meets Data vjeruje da će Zvezda do titule Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Crvena zvezda je pobijedila Partizan 2:1 (1:0) u 177. "vječitom" derbiju i tako je zasjela na vrh tabele Superlige, gdje sada ima dva boda više od crno-bijelih, uz jednu utakmicu manje. Nije to naročito velika prednost, recimo prošle godine u ovo vrijeme bilo je već osam bodova razlike između "vječitih", međutim čini se da superkompjuter ne vjeruje u preokret.

Specijalizovani profil "Football Meets Data" koji iznosi projekcije o evropskom fudbalu, već je praktično proglasio Crvenu zvezdu za novog šampiona Srbije, vjerujući da niko - pa ni Partizan - ne može da ih stigne do kraja sezone.

Iako je Zvezdi preostalo da odigra još 30 utakmica, ocijenjeno je da titula opet ide na stadion "Rajko Mitić" i za to se daju zaista enormne šanse. Prema projekciji profila "Football Meets Data", Crvena zvezda će biti šampion Srbije 98,9 odsto, što vrlo vjerovatno ne može da se kaže ni za jednu drugu ligu u Evropi u ovom trenutku.

Tako se Partizanu daje 1,1 odsto šansi da će biti prvak Srbije, dok je 88,8 odsto opet vicešampion. Ostali klubovi i nemaju šanse da dođu do titule, ocijenjeno je. Tako bi Vojvodina najvjerovatnije bila treća, Novi Pazar četvrti, a TSC peti.


Podsjetimo, Crvena zvezda je šampion Srbije od sezone 2017/18 i od tada je nanizala osam titula prvaka.

Anketa

Da li se slažete s ocenom da će Zvezda biti šampion Srbije?

  • Apsolutno, tu nema dileme

    87.5% (7)

  • Ne, Partizan će biti šampion Srbije

    12.5% (1)

  • Ne znam, prerano je za takve ocjene

    0% (0)

Da li se slažete s ocenom da će Zvezda biti šampion Srbije?

Rezultati

