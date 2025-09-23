Trener Seltika Brendan Rodžers pričao je na Marakani pred meč sa Crvenom zvezdom i sa puno poštovanja govorio je o srpskom timu.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Crvena zvezda dočekuje Seltik na startu Lige Evrope. Oba tima imala su ambicije da igraju u Ligi šampiona, ali to se nije dogodilo. Pred utakmicu koja se igra u srijedu na "Marakani" (21 čas), na konferenciji za medije pričao je i šef struke gostiju Brendan Rodžers.

"Oba tima ispala su u posljednjem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona i htjeli smo da budemo dio toga. Međutim, prevazišli smo to razočarenje i radujemo se Ligi Evrope, želimo da ostvarimo uspjeh i ozbiljno shvatamo ovo takmičenje. Moramo da zaboravimo Ligu šampiona i da gledamo samo u budućnost", poručio je Rodžers.

Vidi opis "Čuo sam za to na Marakani": Trener Seltika ima samo jedan cilj, da noć za Zvezdu bude baš teška Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Jedna od glavnih tema u škotskom klubu i u tamošnjim medijima svakako je čuveni tunel "Marakane" kog se mnogi plaše.

"Čuo sam da izlazak traje oko dva minuta, pričaćemo o tome poslije meča. Moramo da prihvatimo i to. Imamo nevjerovatnu priliku da igramo na istorijskom stadionu. Došli smo ovdje, vjerujemo da će atmosfera da bude sjajna i to nas raduje."

"Želimo da bude teška noć za Zvezdu"

Izvor: MN PRESS

Navijači Seltika htjeli su u Ligu šampiona i javno su zbog toga izrazili nezadovoljstvo. Tako je nekadašnji šef struke Liverpula upitan i da li osjeća pritisak zbog toga.

"Naš tim raste i razvija se, ne mijenjamo svoj mentalitet. Zvezda igra kod kuće i hoće da pruži dobru partiju, mi poštujemo svakog rivala. Imamo šta da ponudimo, možemo da damo golove. Želimo da u srijedu bude teška noć za Zvezdu. Što se naših navijača tiče, oni uvijek podržavaju tim i nadam se da ćemo se jednog dana svi ponovo ujediniti."

Gledao je on i njegov stručni štab meč Zvezde i Partizana i analizirao dešavanja sa derbija.

"Naravno da smo gledali derbi, bila je to dobra pobjeda za Zvezdu. Pratili smo i neke evropske mečeve. Ne znam kakav će sastav izvesti, ali ko god da bude na terenu krenuće jako od starta. DNK-a Seltika je takav da igramo ofanzivno uvijek, ali svako ima svoj način igre", zaključio je Rodžers.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:15 Partizan - Zvezda, izlazak igrača i himna Partizana Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)