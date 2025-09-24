Seltik dovodi u Beograd legendarnog fudbalera Zvezde: Već 18 godina pravi igrače škotskom velikanu

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Miodrag Krivokapić gotovo dvije decenije radi u Seltiku i stvara igrače za taj klub.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde i Seltika igraju meč prvog kola u Ligi Evrope, a ovaj susret imaće izuzetan rezultatski značaj za oba tima. Očekuje se zbog toga pun "kavez" sa gostujućim navijačima, ali i velima podrška za fudbalere Crvene zvezde. Na stadionu "Rajko Mitić" biće i Miodrag Krivokapić, slavni fudbaler Crvene zvezde koji gotovo dvije decenije stvara igrače za škotskog velikana.

Nekadašnji defanzivac Zvezde prihvatio je 2008. godine ponudu svog nekadašnjeg saigrača Krisa Mekarta, kojeg je poznavao iz škotskog fudbala. Škot je želio Krivokapića za saradnika u mlađim kategorijama Seltika, a na odluku da se vrate u zemlju koja je obilježila dio njegove karijeri "Mio" je donio zajedno sa porodicom.

Kroz njegove ruke prošlo je mnogo fudbalera za skoro dvije decenije, a kada je Zvezda izvukla Seltika sjetili su ga se i u Beogradu. Dobio je poziv da prisustvuje meču, pa će na Marakani gledati duel timova koji su mu posebno dragi - jedan jer mu je bio odskočna daska u igračkoj i drugi jer mu je najvažniji u životu nakon fudbalske karijere.

"Moram da naglasim da sam dobio poziv od kluba da prisustvujem meču, što me posebno raduje. Vidjeću stare prijatelje i osjetiti atmosferu na stadionu, koju dugo nisam doživio. Čak sam 18 godina u klubu i prihvatili su me kao najrođenijeg. Nisu samo poslali novčanu pomoć ratnoj siročadi devedesetih godina, već imaju cijelu organizaciju koja pomaže svima kojima je to potrebno. To je klub koji je veoma poštovan u Škotskoj i ima navijače širom svijeta", rekao je Krivokapić za zvanični sajt Crvene zvezde.

Krivokapić je svojevremeno došao iz Sutjeske u Crvenu zvezdu, a igrao je sa generacijom u kojoj su bili Boško i Milko Đurovski, Miloš Šestić, Đorđe Milovanović, Mitar Mrkela, a kasnije je "zakačio" Stevana Stojanovića, Slobodana Markovića, Dragana Stojkovića Piksija...

"Radujem se utakmici, a žao mi je što meč nije u okviru Lige šampiona, ali to je sport. Mislim da će meč odlučiti trenutna forma ekipa, dok lično za mene ovo predstavlja susret starih prijatelja. Zvezda je klub koji mi je bio odskočna daska u karijeri. Došao sam iz Sutjeske u najveći tim na prostoru bivše države i cijelog Balkana. Uvijek se sa radošću sjetim tog perioda", rekao je Krivokapić.

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde prisjeća se kako je podrška sa tribina izgledala dok je on igrao za beogradski tim. Biće mu drago da nešto slično doživi gotovo 40 godina nakon što je napustio jugoslovenski fudbal.

"Iz iskustva dobro znam šta znači podrška navijača Zvezde, šta osjete fudbaleri kada krene pjesma sa sjeverne tribine. Omiljena pjesma kada sam kao igrač izlazio iz čuvenog tunela na teren je bila: 'Mladići borovi, djevojke jele'. Naježim se svaki put kada je čujem. Siguran sam da će biti i navijača Seltika, pa se nadam jednoj dobroj utakmici i lijepom susretu dva velika tima", zaključio je trener u Seltikovoj školi.

Kakvu karijeru je imao Krivokapić?

Nekadašnji jugoslovenski reprezentativac Miodrag Krivokapić rođen je u Nikšiću, a karijeru pouzdanog defanzivca počeo je baš u lokalnoj Sutjesci. Četiri godine nosio je dres jednog od najuspešnijih crnogorskih timova, da bi se 1983. godine preselio u Beograd i obukao crveno-bijeli dres.

Tokom narednih pet godina Krivokapić je igrao za Crvenu zvezdu, a u tom periodu osvojio je dvije šampionske titule u jedan Kup Jugoslavije. U finišu svog mandata u Zvezdi postao je reprezentativac i pet puta je nastupio za najbolju selekciju nekadašnje države. Zvezda ga je za 200.000 funti prodala Dandi junajtedu, a on je do kraja karijere ostao u Škotskoj. Pored Dandija igrao je još za Madervel, Rejt Rovers i Hamilton u kojem je okačio kopačke o klin. Svojevremeno je kao prelazno rješenje vodio Madervel, ali navijači Zvezde sigurno nisu mnogo upućeni u njegovu trenersku karijeru.

Zapravo, morali bi dobro da se zamisle i prisjete kada je Krivokapić radio u Zvezdi kao pomoćni trener! Čuveni defanzivac bio je dio stručnog štaba kod Zorana Filipovića, kada je legendarni naadač Zvezde gurao u prvi tim "generaciju '84". Između ostalog, tada su za Zvezdu igrali Dejan Milovanović, Dušan Basta, Boško Janković, Dragan Mrđa, Marko Perović...