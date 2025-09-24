Pojavio se snimak tuče u centru Beograda: "Došla grupa od dvadesetak huligana i počeo je haos"

Poznati detalji sukoba navijača u centru Beograda, dok se pojavio i snimak na kome se vide kako gosti bježe iz kafića.

Izvor: Nikola Obradovic/Shutterstock

Prethodne večeri u centru Beograda došlo je do masovne tuče navijača u lokalima u Zmaj Jovinoj ulici u centru Beograda, kada je demolirano više ugostiteljskih objekata. Navijač Seltika završio je u Urgentnom centru poslije ovog sukoba, a sada su otkriveni i detalji sukoba koji je uplašio prolaznike.

Kako je za "Blic" ispričao jedan od radnika restorana, došlo je do masovne tuče i opšteg haosa. Nije se znalo ko koga tuče, a na sve strane su letjele stolice i flaše.

Pogledajte snimak:

"Gosti za jednim stolom su bili stranci i imali su na majicama obilježja nekog sportskog kluba. Odjednom je došla grupa od dvadesetak huligana. Skupili su se oko njih i ušli u raspravu sa njima, a onda je krenula tuča. Sijevale su stolice, stolovi. Nastao je opšti haos. Razbježali su se prije dolaska policije", rekao je radnik ugostiteljskog objekta u kom se dogodio incident u Zmaj Jovinoj ulici.

Na lice mjesta stigla je i policija, ali su se huligani razbježali i za sada nema informacija da li ima uhapšenih. Podsjetimo, večeras od 21.00 na stadionu "Rajko Mitić" sastaju se Crvena zvezda i Seltik.