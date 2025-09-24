logo
Seltik se oglasio poslije sukoba u Beogradu: Odmah naredio svojim navijačima jednu stvar

Autor Dragan Šutvić
0

Škotski klub Seltik oglasio se pred meč sa Crvenom zvezdom u Ligi Evrope.

Seltik Izvor: Shutterstock

Seltik je svojim navijačima poslao saopštenje uoči večerašnje utakmice sa Crvenom zvezdom (21.00) u Ligi Evrope, a sve pošto je u utorak uveče došlo do sukoba u centru Beograda u kojem je povrijeđen Mohamed Z.

U bezbjednosnim upustvima koja su stigla do navijača objašnjeno je da se se preporučuje da koriste autobuse koji će sa Studentskog trga krenuti između 17 i 18 časova, kao i da ne nose navijačka obilježja Seltika.

"Navijačima se preporučuje da ne nose Seltikove boje u gradu, a nakon završetka utakmice, navijači Seltika biće zadržani najmanje 45 minuta, a moguće i duže", navodi se u saopštenju.

"Kada se zadržavanje na stadionu završi, biće obezbjeđeni autobusi koji će prevesti navijače do mjesta okupljanja (Studentski trg) u centru grada. Klub je organizovao autobuse koji će navijače Seltika voziti do i sa stadiona sa trga", dodaje se i poručuje da će navijači Seltika na meč ući prije domaćih navijača Crvene zvezde.

Podsjetimo, Crvena zvezda i Seltik igraju prvi meč ovogodišnje grupne faze Lige Evrope, a posljednji put igrali su davne 1969. godine... Seltik je prošao dalje u Kupu šampiona ukupnim rezultatom 6:2. U Škotskoj je bilo 5:1, a u Beogradu 1:1.

