"Napali nas maskirani muškarci": Navijač Seltika završio u Urgentnom poslije tuče u centru Beograda

Autor Dragan Šutvić
Poznati novi detalji sukoba dve grupe navijača u centru Beograda pred meč Crvene zvezde i Seltika.

Navijač Seltika u Urgentnom centru nakon tuče u Beogradu Izvor: mondo.ba

Jedan navijač Seltika završio je u Urgentnom centru prethodne večeri nakon što je napadnut dok je sjedio u jednom lokalu u Zmaj Jovinoj ulici u centru Beograda. Grupa huligana napala je grupu stranaca iz Škotske, navijače Seltika koji su došli da gledaju večerašnju utakmicu protiv Crvene zvezde, a sada je otkriveno više detalja.

Jedan strani državljanin je prevezen u bolnicu, a radi se o Mohamedu Z. (34 godine). Primljen je u Urgentni centar sa lakim tjelesnim povredama. Prema nezvaničnim informacijama, on je izjavio da je bio sa prijateljima navijačima u kafiću na Starom gradu, u Zmaj Jovinoj ulici i da ih je iznenada napala maskirana grupa muškaraca, prenosi "Kurir" detalje ovog sukoba koji je zabrinuo prolaznike.

Policija je odmah izašla na lice mjesta I po nalogu tužilaštva radi na utvrđivanju svih okolnosti slučaja i identifikaciji napadača, a kako se nezvanično saznaje napadači su pobjegli odmah poslije sukoba.

Podsjetimo, Crvena zvezda i Seltik sastaju se večeras od 21 čas na stadionu "Rajko Mitić" u prvom kolu Lige Evrope.

