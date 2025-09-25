Fudbaleri Crvene zvezde donijeli još 150.000 evra u klupsku kasu remijem protiv Seltika.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Fudbaleri Crvene zvezde dočekali su Seltik u prvom kolu Lige Evrope i protiv škotskog šampiona osvojili prvi bod u takmičenju - bilo je 1:1 nakon devedeset minuta, a takav ishod znači da su crveno-bijeli profitirali. Kao i svi ostali timovi koji su osvojili bod u Ligi Evrope, Zvezda je zaradila 150.000 evra!

Isto toliko novca ide u kasu Seltika, ali i svih ostalih timova koji su remizirali u prvoj rundi - PAOK-a, Makabija iz Tel Aviva, Betisa i Notingem Foresta. Sa druge strane, ekipe koje su upisale trijumf u prvom kolu nove sezone Lige Evrope dobijaju tri puta više novca. Po 450.000 evra osvojili su fudbaleri Mitjilanda, Dinama iz Zagreba, Ludogoreca, Rome, Brage i Frajburga.

Vidi opis Evo koliko je Crvena zvezda zaradila protiv Seltika Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

Poražene ekipe ne dobijaju novac, a Crvena zvezda će prvu narednu priliku da uveća priliv iz Evrope imati tokom naredne sedmice. Neće biti nimalo lako jer je Porto apsolutni favorit, ali crveno-bijeli putuju u Portugal kako bi napravili senzaciju. Osvajanje bodova donijelo bi novac, ali i daleko veće šanse da se Zvezda nađe među 24 tima koji nastavljaju takmičenje i u nokaut fazi.

Još prije nego što je počela grupna faza Lige Evrope, znalo se da Crvena zvezda za učešće dobija veliku svotu novca. Crveno-bijeli su među timovima koji su zagarantovano imali velik prihod, jer su tokom prethodnih nekoliko sezona ostvarivali dobre rezultate na evropskoj sceni.

Vidi opis Evo koliko je Crvena zvezda zaradila protiv Seltika Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

Primjera radi, turski Fenerbahče imao je zagarantovanih 16,9 miliona evra samo od učešća u Ligi Evrope! Iza njih su Rendžers i Roma, a na četvrtom mjestu i Crvena zvezda - kojoj je zagarantovano gotovo 15.000.000 evra. Ta brojka mogla bi da bude i daleko veća, ukoliko tim Vladana Milojevića zabilježi dobre rezultate i pobjedama stigne do nokaut faze.