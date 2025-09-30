Fudbaler Crvene zvezde zbog pijanstva izbačen sa Mundijala do 20 godina

Kolumbijski stoper Kejmer Sandoval isključen je iz nacionalnog tima na Svjetskom prvenstvu do 20 godina zbog nediscipline, potvrdio je selektor Sesar Tores.

Sandoval, igrač Real Betisa na pozajmici u Crvenoj zvezdi, trebao je biti treći predstavnik španskog kluba na turniru u Čileu, uz Pabla Garsiju i Eljaza Zidana. Ipak, umjesto prilike da kroz reprezentaciju vrati formu i vrijednost, njegov put je prekinut zbog razloga nevezanih za teren.

„Što se tiče Džona Edvina Montanja i Keimera Sandovala, mislim da su prije nego što su fudbaleri, oni ljudska bića. Jedna od naših dužnosti je pružiti zemlji dobra ljudska bića. Oni su mladi ljudi koji, osim talenta, imaju disciplinske aspekte koje treba poboljšati. Iscrpili smo sve dostupne resurse i na kraju je donesena odluka da više neće biti s ekipom. Nisu se prilagodili pravilima zajedničkog života“, izjavio je Tores, ne otkrivajući detalje incidenta.

Mediji u Kolumbiji tvrde da je isključenje iz reprezentacije izazvano alkoholom, odnosno opijanju mladog fudbalera koji u Crvenoj zvezdi ne uspjeva da se nametne treneru Vladanu Milojeviću. Navodno, Kejmer Sandoval i njegov saigrač Džon Montano pili su u hotelskom baru, a nakon što nisu mogli da nađu sobu u kojoj treba da spavaju napravili su buku i alarmirali cijeli hotel.

Tom prilikom ih je stručni štab reprezentacije uhvatio na djelu, pa su obojica izbačeni iz nacionalnog tima koji je bilježio fantastične rezultate na turnirau Kopa Amerika održanom prije nekoliko mjeseci. Tada je Sandoval bio veoma važan za igru nacionalnog tima, iako je nastupao kao desni bek.

Sandoval (20) je prošle zime stigao u Beograd na pozajmicu vrijednu 200.000 ecra, uz opciju otkupa od 1,5 miliona za 85% transfera. Međutim, za Crvenu zvezdu je do sada odigrao samo 152 minuta, a posljednji nastup imao je na neuobičajenoj poziciji desnog beka.

Očekivalo se da bi Svjetsko prvenstvo moglo biti idealna prilika da pokaže svoj potencijal, ali mu je nedisciplina u kolumbijskom timu zatvorila vrata velikog takmičenja i ozbiljno poljuljala reputaciju.

