U Zvezdi nisu poslušali savjet da ga dovedu, a danas je hit trener Evrope

U trenutku kada je Zvezda birala Baraka Bahara, stigao je prijedlog Aleksandra Pešića da uzme Frančeska Fariolija. Zvezdan Terzić ga nije poslušao.

Crvena zvezda u četvrtak od 21 čas gostuje Portu na "Dragauu" i tim Vladana Milojevića probaće da postane prvi koji je ove sezone uspio da "otkine" bodove slavnom portugalskom klubu. Porto je od dolaska talentovanog trenera Frančeska Fariolija ostvario osam pobjeda u isto toliko utakmica i s razlogom se o njemu priča samo u superlativima, dok je zanimljivo da je prije nekoliko godina - makar na trenutak - bio opcija i Crvene zvezde.

Za to je zaslužan Aleksandar Pešić, bivši napadač Crvene zvezde, koji je u zimu 2023. godine - kada je trener bio Miloš Milojević - predložio Zvezdanu Terziću da dovede Frančeska Fariolija sa kojim je sarađivao u Alanjasporu.

"Tačno je, predložio sam Zvezdi da dovede Fariolija. Vidjeli smo se kada je otišao iz Turske i razgovarali. Vjerujem da bi on bio sjajan trener za Crvenu zvezdu. To sam i rekao direktoru Terziću", ispričao je sada popularni Šilja u intervjuu za "Mozzart Sport".

"Rekao sam mu da će oduševiti navijače i donijeti nešto novo, bez obzira što ima samo 33 godine. Ne znam šta je dalje bilo, da li ga je klub kontaktirao, ali pokazalo se da je trebalo da dođe".

Zvezda je tada odlučila da sa Milošem Milojević ide do kraja sezone, ali se još u martu znalo da je privremeno rješenje. Razlog je bio što su u Zvezdi željeli Baraka Bahara i doveli ga na ljeto, a poslije vrlo loše polusezone - dobio je otkaz. Nakon njega došao je Vladan Milojević, dok je i Fariolijeva karijera krenula uzlaznom putanjom.

Nekadašnji golman, bez velikog igračkog iskustva, otišao je poslije Turske (gdje je trenirao Karagumruk i Alanju) u Nicu, a zatim u Ajaks gdje je prošle sezone u posljednjem kolu izgubio titulu.

Sada u Portu trudiće se da se tako nešto ne dogodi i već Italijana gledaju kao u novog Murinja: "(...) Rođen je za trenera! On i Gasperini su najbolji treneri sa kojima sam radio, možda je Gasperini malo bolji zbog većeg iskustva, ali siguran sam da će ga Farioli nadmašiti. Veliki je uticaj De Zerbija ne njegov rad. U Tursku je došao bez PRO licence, pa ju je u međuvremenu dobio i pogledajte dokle je dogurao", naglasio je Pešić.

